Гренки на любой вкус: три простых и быстрых рецепта
Простые в приготовлении гренки станут хорошим дополнением к любому блюду.
Гренки – универсальное блюдо на каждый день. Оно хорошо в качестве перекуса, основы для тостов, в качестве закуски и просто дополнение к основным блюдам. Предлагаем приготовить гренки тремя способами, каждый из которых подарит совершенно новый вкус из похожих ингредиентов.
Гренки с чесноком
Ингредиенты:
- Хлеб ржаной – 250 гр;
- Подсолнечное масло – 2 ст. л;
- Чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
На хорошо разогретую сковороду налить масло, хлеб порезать на тонкие кусочки желаемой формы. Обжаривать хлеб с каждой стороны по минуте, пока края не начнут подсыхать. Чеснок очистить, пропустить через чеснокодавку, посолить. Готовые гренки натереть чесноком и можно подавать к столу.
Гренки с чесноком и сыром
Ингредиенты:
- Батон – 5 кусков;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Твердый сыр – 50 гр;
- Майонез – 50 гр;
- Вареный желток – 2 шт;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Зелень.
Способ приготовления:
Батон взять порезанный или порезать на тонкие кусочки целый и обжарить, как в предыдущем рецепте. Чеснок пропустить через чесночницу, смешать с майонезом и намазать этой массой горячие гренки, сверху посыпать желтком и тертым сыром. Зелень положить сверху на сыр. Ее можно мелко порезать, а можно положить и одну веточку.
Гренки в яйце
Ингредиенты:
- Белый хлеб – 8 кусочков;
- Яйцо сырое – 2 шт;
- Молоко – 100 мл;
- Соль, перец;
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала нужно приготовить кляр. Для этого смешать молоко, яйца, соль и перец. Все хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Разогреть сковородку с маслом. Хлеб окунуть в кляр, хорошо вымочив с обеих сторон и отправить жариться на средний огонь по минуте-полторы с каждой стороны. Готовые гренки сначала выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Такие же гренки можно приготовить и сладкими, добавив в кляр вместо соли сахар.
Напомним, как приготовить ажурные блинчики, а также экономные блинчики без яиц и молока.