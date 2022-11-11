Гренки на любой вкус: три простых и быстрых рецепта

Простые в приготовлении гренки станут хорошим дополнением к любому блюду.

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Гренки – универсальное блюдо на каждый день. Оно хорошо в качестве перекуса, основы для тостов, в качестве закуски и просто дополнение к основным блюдам. Предлагаем приготовить гренки тремя способами, каждый из которых подарит совершенно новый вкус из похожих ингредиентов.

Гренки с чесноком

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 250 гр;

Подсолнечное масло – 2 ст. л;

Чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

На хорошо разогретую сковороду налить масло, хлеб порезать на тонкие кусочки желаемой формы. Обжаривать хлеб с каждой стороны по минуте, пока края не начнут подсыхать. Чеснок очистить, пропустить через чеснокодавку, посолить. Готовые гренки натереть чесноком и можно подавать к столу.

Гренки с чесноком и сыром

Ингредиенты:

Батон – 5 кусков;

Чеснок – 1 зубчик;

Твердый сыр – 50 гр;

Майонез – 50 гр;

Вареный желток – 2 шт;

Растительное масло – 2 ст. л;

Зелень.

Способ приготовления:

Батон взять порезанный или порезать на тонкие кусочки целый и обжарить, как в предыдущем рецепте. Чеснок пропустить через чесночницу, смешать с майонезом и намазать этой массой горячие гренки, сверху посыпать желтком и тертым сыром. Зелень положить сверху на сыр. Ее можно мелко порезать, а можно положить и одну веточку.

Гренки в яйце

Ингредиенты:

Белый хлеб – 8 кусочков;

Яйцо сырое – 2 шт;

Молоко – 100 мл;

Соль, перец;

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить кляр. Для этого смешать молоко, яйца, соль и перец. Все хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Разогреть сковородку с маслом. Хлеб окунуть в кляр, хорошо вымочив с обеих сторон и отправить жариться на средний огонь по минуте-полторы с каждой стороны. Готовые гренки сначала выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Такие же гренки можно приготовить и сладкими, добавив в кляр вместо соли сахар.

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