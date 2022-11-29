Классический рецепт. Как приготовить торт "Пражский"

Торт "Пражский", или "Прага", был придуман совсем не в Чехии, но это настоящая отрада для любителей шоколадных бисквитов с кремом.

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Торт "Пражский" читается классическим советским десертом. Но к Праге он не имеет никакого отношения. Придумал его повар одноименного московского ресторана Владимир Гуральник, которого обучали кондитеры из тогдашней Чехословакии. Но так как понятия патента на изобретение тогда не существовало, заслуги кондитера остались только на бумаге.

"Пражский" – это вариация знаменитого венского торта "Захер", в котором вовсе нет крема, а только абрикосовый конфитюр, бисквиты и шоколад. Рецепт оригинального "Захера" хранится в секрете. Но по слухам, все дело в шоколадной глазури, которая готовится сразу из трех видов шоколада.

Торт "Пражский" получился не менее вкусным. И приготовить его может каждый.

Торт "Пражский"

Ингредиенты:

Шесть яиц;

Один яичный желток;

Мука — 115 гр;

Сахар — 150 гр;

Какао-порошок — 35 гр;

Сливочное масло — 280 гр;

Сгущенное молоко — 120 гр;

Ванильный сахар — 7 гр;

Абрикосовый джем, или конфитюр — 55 гр;

Шоколад – 140 гр.

Отделите яичные желтки от белков. Шесть желтков взбейте с 75 граммами сахара, пока не получится пышная светлая масса. Белки взбивайте, пока они не станут плотными, затем добавьте 75 грамм сахара и продолжайте взбивать до пышности.

Смешайте взбитые белки и желтки, всыпьте муку, и 35 грамм какао-порошка, тщательно перемешайте. Вылейте готовую массу в смазанную маслом и присыпанную мукой форму диаметром около 23 см. Пеките бисквит полчаса в духовке, разогретой до 200 градусов около 40 минут. Первые 20-25 минут дверцу духовки не открывайте, иначе бисквит может опасть.

Готовый нужно бисквит остудить в форме около пяти минут, а потом аккуратно переверните его на решетку. Это важное условие, чтобы бисквит оставался сухим. Пусть он там остывает. В идеале, бисквиту нужно дать отдохнуть около 6 часов, тогда он станет плотнее и с ним будет проще работать.

Смешайте последний желток с 20 мл воды до однородности, добавьте сгущенное молоко и перемешайте. Лучше это делать в сотейнике, который вы сразу поставите на слабый огонь и будете варить до загустения. Во время уваривания смесь обязательно тщательно перемешивайте и не доводите до кипения. Готовый яичный сироп по консистенции будет напоминать сгущенное молоко. Когда это случится — снимите его с огня и оставьте до полного остывания. Во время остывания сироп нужно помешивать, чтобы не образовалась корочка.

Когда сироп остынет полностью взбейте 200 грамм сливочного масла с ванильным сахаром до пышности, добавьте охлажденный яичный сироп в масло. Важно: добавлять надо понемногу, каждый раз взбивая. В конце добавьте в получившийся крем 10 грамм какао-порошка.

Бисквит нужно разрезать на три коржа. И пора собирать торт. На первый корж выложите половину всего крема и разровняйте. Сверху накройте вторым коржом и выложите оставшуюся половину крема.

Сверху покройте торт тонким слоем абрикосового джема, чтобы он стал пластичней, слегка подогрейте его в микроволновке. Джем должен быть с кислинкой, однородным и густым. В таком виде отправьте торт в холодильник на 40 минут.

Теперь время приступать к глазури. Растопите шоколад и 80 грамм масла на водяной бане, можно добавить две столовые ложки сливок. Полейте торт глазурью, обмажьте его по бокам и отправьте в холодильник на несколько часов.

Еще один классический рецепт торта – "Птичье молоко", — также был придуман Гуральником в 1960-х. И рецепт долго держался в секрете. Но теперь тайное стало явным и вы также можете его приготовить.