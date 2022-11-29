Класичний рецепт. Як приготувати торт "Празький"

Торт "Празький", або "Прага", придуманий зовсім не в Чехії, але це справжня втіха для любителів шоколадних бісквітів з кремом.

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Торт "Празький" вважається класичним радянським десертом. Але до Праги він не має жодного стосунку. Вигадав його кухар однойменного московського ресторану Володимир Гуральник, якого навчали кондитери з тогочасної Чехословаччини. Але оскільки поняття патенту на винахід тоді не існувало, досягнення кондитера залишилися тільки на папері.

"Празький" — це варіація знаменитого віденського торта "Захер", в якому зовсім немає крему, а лише абрикосовий конфітюр, бісквіти та шоколад. Рецепт оригінального "Захера" зберігається у секреті. Але з чуток, вся річ у шоколадній глазурі, яка готується одразу з трьох видів шоколаду.

Торт "Празький" вийшов не менш смачним. І приготувати його може кожен.

Торт "Празький"

Складові:

Шість яєць;

Один яєчний жовток;

Борошно — 115 г;

Цукор — 150 г;

Какао-порошок — 35 г;

Вершкове масло — 280 г;

Згущене молоко — 120 г;

Ванільний цукор — 7 г;

Абрикосовий джем, або конфітюр — 55 г;

Шоколад — 140 г.

Відокремте яєчні жовтки від білків. Шість жовтків збийте з 75 г цукру, поки не вийде пишна світла маса. Білки збивайте, поки вони не стануть щільними, потім додайте 75 г цукру і продовжуйте збивати до пишності.

Змішайте збиті білки та жовтки, всипте муку, і 35 грамів какао-порошку, ретельно перемішайте. Вилийте готову масу в змащену олією і присипану мукою форму діаметром близько 23 см. Перші 20-25 хвилин дверцята духовки не відчиняйте, інакше бісквіт може опасти.

Готовий бісквіт потрібно охолоджувати у формі близько п'яти хвилин, а потім акуратно переверніть його на решітку. Це важлива умова, щоб бісквіт залишався сухим. Нехай він там остигає. В ідеалі бісквіту потрібно дати відпочити близько 6 годин, тоді він стане щільнішим і з ним буде простіше працювати.

Змішайте останній жовток із 20 мл води до однорідності, додайте згущене молоко і перемішайте. Краще це робити в сотейнику, який ви відразу поставите на слабкий вогонь і варитимете у ньому до загусання. Під час уварювання суміш обов'язково ретельно перемішуйте та не доводьте до кипіння. Готовий яєчний сироп за консистенцією нагадуватиме згущене молоко. Коли це станеться — зніміть його з вогню і залиште до повного остигання. Під час остигання сироп потрібно помішувати, щоб не утворилася скоринка.

Коли сироп охолоне повністю збийте 200 г вершкового масла з ванільним цукром до пишності, додайте охолоджений яєчний сироп в олію. Важливо: додавати треба потроху, щоразу збиваючи. Наприкінці додайте в крем, що вийшов, 10 грамів какао-порошку.

Бісквіт потрібно розрізати на три коржі. І настав час збирати торт. На перший корж викладіть половину крему і розрівняйте. Зверху накрийте другим коржем і викладіть залишену половину крему.

Зверху покрийте торт тонким шаром абрикосового джему, щоб він став пластичнішим, злегка підігрійте його в мікрохвильовій печі. Джем має бути з кислинкою, однорідним та густим. У такому вигляді відправте торт холодильник на 40 хвилин.

Тепер час приступати до глазурі. Розтопіть шоколад і 80 г масла на водяній бані, можна додати дві столові ложки вершків. Полийте торт глазур'ю, обмажте його з боків і відправте в холодильник на кілька годин.

Ще один класичний рецепт торта — "Пташине молоко", — також винайдений Гуральником у 1960-х. І рецепт довго тримався у секреті. Але тепер таємне стало явним, і ви також можете його приготувати.