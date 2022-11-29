Глазированный сырок своими руками: простой и доступный рецепт (видео)

Десерт получается нежным и сладким и ничем не успупает по вкусу магазинному.

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Глазированный сырок – лакомство, которое любят и дети, и взрослые. Его легко можно приготовить и в домашних условиях. Как это сделать, подробно рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Глазированные сырки

Ингредиенты (на 7 штук):

Творог – 300 гр;

Сливочное масло – 30 гр;

Сахарная пудра – 30 гр.

Для начинки:

Вареное сгущенное молоко – примерно 70 гр.

Для глазури:

Молочный шоколад – 200 гр;

Растительное масло – 40 гр.

Способ приготовления:

Творог перебить блендером (при необходимости), добавить мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешать до однородной массы. Если она получится жидковатой, можно ее ненадолго убрать в морозилку. Затем творожную массу поместить в кондитерский мешок или пакет, сформировать сырки, добавив в середину начинку, как показано на видео. Все делать на пищевой пленке. Когда сырок с начинкой сформирован, необходимо замотать его в пленку и придать форму. Разложить сырки (в пленке) на ровной поверхности и отправить в морозилку на 20-30 минут до полной заморозки.

Пока сырки замерзают, нужно приготовить глазурь. Для этого шоколад необходимо растопить на водяной бане или в микроволновке, добавить растительное масло и хорошо перемешать.

В творожок вставить шпажку и несколько раз полностью погрузить его в глазурь. Лучше всего это делать, налив глазурь в стакан.

Украсить творожок по вкусу, выложить на пергамент и снова отправить в холодильник на 20-30 минут для размораживания сырков. Предварительно необходимо убрать шпажки.

Напомним, как приготовить "Нутеллу" без варки.