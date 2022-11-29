Глазурований сирок своїми руками: простий і доступний рецепт (відео)
Десерт виходить ніжним і солодким, і нічим не програє на смак магазинному.
Глазурований сирок — ласощі, які люблять і діти, і дорослі. Його легко можна приготувати й у домашніх умовах. Як це зробити, докладно розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Глазуровані сирки
Інгредієнти (на 7 штук):
- Сир – 300 г;
- Вершкове масло – 30 г;
- Цукрова пудра – 30 г.
Для начинки:
- Варене згущене молоко – приблизно 70 г.
Для глазурі:
- Молочний шоколад – 200 г;
- Рослинна олія – 40 г.
Спосіб приготування:
Сир перебити блендером (за потреби), додати м'яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішати до однорідної маси. Якщо вона вийде рідкою, можна її ненадовго прибрати в морозилку. Потім сирну масу помістити в мішок кондитерський або пакет, сформувати сирки, додавши в середину начинку, як показано на відео. Все робити на харчовій плівці. Коли сирок з начинкою сформований, необхідно замотати його в плівку та надати форму. Розкласти сирки (у плівці) на рівній поверхні й відправити в морозилку на 20-30 хвилин до заморозки.
Поки сирки замерзають, потрібно приготувати глазур. Для цього шоколад необхідно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додати рослинну олію і добре перемішати.
У сирок вставити шпажку і кілька разів повністю занурити його в глазур. Найкраще це робити, наливши глазур у склянку.
Прикрасити сирок на свій смак, викласти на пергамент і знову відправити в холодильник на 20-30 хвилин для розморожування сирків. Попередньо необхідно прибрати шпажки.
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