Популярный рецепт десерта. Как приготовить классический торт "Молочная девочка"

Торт "Молочная девочка" готовится с самыми разными кремами, но самый простой – это сметанный крем.

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"Молочная девочка" – это самый простой домашний торт. В его основе светлые бисквитные коржи и вкусный сметанный крем, дополненный сгущенкой.

Кто первым придумал торт с таким необычным названием – неизвестно, но скорей всего он появился в в середине ХХ века в Германии. Ведь название — это буквальный перевод Milchmädchen. Именно под таким названием в Германии продавалось сгущенное молоко знаменитого бренда Nestle.

В немецком языке этим словом обозначают девушку, продающую молоко. Часто белый крем торта дополняют кисловатым конфитюром, или джемом, дополняя ванильную сладость.

Одним из вариантов приготовления популярного десерта со сметанным кремом поделилась фудблогер Анастасия Барбар на своей странице в Instagram.

Торт ''Молочная девочка''

Ингредиенты:

Для коржей:

Три яйца;

Сгущенное молоко – 300 мл;

Мука – 180 гр;

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

Сливочное масло – 40 гр;

щепотка соли.

Для крема:

Сметана – 500 гр;

Сгущенное молоко – 100 мл;

ваниль.

Сначала разбиваем в миску яйца, добавляем к ним сгущенное молоко и перемешиваем миксером. Добавляем муки и разрыхлитель и снова перемешиваем. Получается густое тесто, как на оладьи. Печем коржи каждый по отдельности на противне, застеленном пергаментом. Если они получатся неровными, их всегда можно подровнять ножом.

Теперь готовим крем. Для этого взбиваем сметану со сгущенным молоком и добавляем ваниль. Перемазываем коржи кремом, формируем торт. Сверху также смазываем торт кремом и украшаем свежими ягодами, или консервированными фруктами, вроде персиков. Присыпаем сахарной пудрой.

При желании, можно добавить кислинки, смазав верхний корд тонким слоем брусничного, или смородинового джема. И только потом добавить крем.

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