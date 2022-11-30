Популярний рецепт десерту. Як приготувати класичний торт "Молочна дівчинка"

Торт "Молочна дівчинка" готується з всілякими кремами, але найпростіший — це сметанний крем.

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"Молочна дівчинка" — це найпростіший домашній торт. В його основі світлі бісквітні коржі та смачний сметанний крем, доповнений згущеним молоком.

Хто першим вигадав торт з такою незвичайною назвою — невідомо, але, найімовірніше, він з'явився у середині ХХ століття у Німеччині. Адже назва це буквальний переклад Milchmädchen. Саме під такою назвою у Німеччині продавалося згущене молоко знаменитого бренду Nestle.

У німецькій мові цим словом позначають дівчину, яка продає молоко. Часто білий крем торта доповнюють кислуватим конфітюром або джемом, доповнюючи ванільну насолоду.

Одним з варіантів приготування популярного десерту зі сметанним кремом поділилася фудблогерка Анастасія Барбар на своїй сторінці в Instagram.

Торт ''Молочна дівчинка''

Складові:

Для коржів:

Три яйця;

Згущене молоко — 300 мл;

Борошно — 180 г;

Розпушувач — 1,5 ч. л.;

Вершкове масло — 40 г;

дрібка солі.

Для крему:

Сметана — 500 г;

Згущене молоко — 100 мл;

ваніль.

Спочатку розбиваємо в миску яйця, додаємо до них молоко, що згущує, і перемішуємо міксером. Додаємо борошна та розпушувач і знову перемішуємо. Виходить густе тісто, як на оладки. Печемо коржі кожен окремо на деко, застеленому пергаментом. Якщо вони вийдуть нерівними, їх можна підрівняти ножем.

Тепер готуємо крем. Для цього збиваємо сметану зі згущеним молоком і додаємо ваніль. Перемазуємо коржі кремом, формуємо торт. Зверху також змащуємо торт кремом і прикрашаємо свіжими ягодами або консервованими фруктами, на зразок персиків. Присипаємо цукровою пудрою.

За бажання можна додати кислинки, змастивши верхній корж тонким шаром брусничного, або смородинового джему. І лише потім додати крем.

Раніше ми публікували класичний рецепт "Празького" торта. Цікаво, але ніякого відношення до Праги він не має. А має скоріше до Австрії. Адже це варіація на тему торта "Захер", рецепт якого зберігається в таємниці.