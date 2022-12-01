Рецепт Фиш-энд-чипс. Как приготовить рыбу в пивном кляре

Если "чипс", которые на самом деле картофель фри, приготовить просто и можно заменить просто запеченным картофелем, то, чтобы приготовить рыбу в кляре требуется навык.

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Фиш-энд-чипс — это английская классика фастфуда. Даже королева Елизавета, по слухам, не могла себе отказать в этом блюде.

один из главных рецептов, подаренных Англией человечеству. Чипсами там называют картошку фри. Рыбу мы пожарили в пивном кляре, как делают многие в Британии: так вкуснее.

Для "фиш" обычно используют белую морскую рыбу, как это делали столетиями на британских островах: подойдет треска, пикша, навага, минтай или палтус.

Рыба в пивном кляре

Ингредиенты:

Филе трески — 800 гр;

Темный эль — 350 мл;

Мука — 230 гр;

Сахар — 10 гр;

Сухие дрожжи — 8 гр;

Соль, растительное масло.

Нарежьте рыбу на порционные куски. Традиционно, ее замачивали в соляном растворе, чтобы размягчить и подсолить. Вы можете пропустить этот этап и просто посолить филе, а потом вытереть его бумажным полотенцем. Но если захотите следовать традициям, то добавьте 6 ст. л. соли в 2 литра воды. Нарезанную рыбу положите в раствор на 15 минут.

Для кляра смешайте муку, дрожжи, соль, сахар и пиво, размешайте венчиков, пока кляр не станет однородным. И оставьте его сначала минут на десять в теплом месте, чтобы дрожжи сработали, а потом уберите в холодильник.

Нагрейте масло до 180 градусов. Чтобы проверить, нагрето ли оно достаточно – капните в него кляр – если он начал обжариваться – температура верная.

Обмакивайте кусочки рыбы в кляр и обжаривайте их до румяной корочки. Выкладывайте рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Если все-таки захотите приготовить и картофель фри, возьмите шесть картофелин, нарежьте брусочками, обжаривайте в масле. Потом достаньте, пожарьте рыбу и повторно обжарьте остывший картофель. Так он получится более хрустящим.

Но вы можете и приготовить к рыбе и раздавленный картофель с хрустящей корочкой, не менее вкусное дополнение. Для этого потребуется лишь мелкий картофель и духовка.