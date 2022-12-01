Рецепт Фіш-енд-чипс. Як приготувати рибу в пивному клярі

Якщо "чипси", які насправді картопля фрі, приготувати просто і можна замінити запеченою картоплею, то, щоб приготувати рибу в клярі потрібна навичка.

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Фіш-енд-чипс — це англійська класика фастфуду. Навіть королева Єлизавета, за чутками, не могла собі відмовити у цій страві.

Це один із головних рецептів, подарованих Англією людству. Чипсами там називають картоплю фрі. Рибу ми посмажили в пивному клярі, як багато хто робить у Британії: так смачніше.

Для "фіш" зазвичай використовують білу морську рибу, як це робили століттями на британських островах: підійде тріска, пікша, навага, минтай чи палтус.

Риба у пивному клярі

Інгредієнти:

філе тріски — 800 г;

темний ель — 350 мл;

борошно — 230 г;

цукор — 10 г;

сухі дріжджі — 8 г;

сіль, олія.

Наріжте рибу на порційні шматки. Традиційно її замочували в соляному розчині, щоб розм'якшити та підсолити. Ви можете пропустити цей етап і просто посолити філе, а потім витерти його паперовим рушником. Але якщо захочете дотримуватися традицій, то додайте 6 ст. л. солі у 2 літри води. Нарізану рибу покладіть у розчин на 15 хвилин.

Для кляру змішайте борошно, дріжджі, сіль, цукор і пиво, розмішайте вінчиком, поки кляр не стане однорідним. І залиште його спочатку хвилин на десять у теплому місці, щоб дріжджі спрацювали, а потім заберіть у холодильник.

Нагрійте олію до 180 градусів. Щоб перевірити, чи нагріта вона достатньо — капніть у неї кляр — якщо він почав обсмажуватись — температура правильна.

Вмочуйте шматочки риби в кляр та обсмажуйте їх до рум'яної скоринки. Викладайте рибу на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Якщо ж захочете приготувати і картоплю фрі, візьміть шість картоплин, наріжте брусочками, обсмажуйте в олії. Потім дістаньте, посмажте рибу і повторно обсмажте картоплю, що охолола. Так вона вийде хрусткішою.

Але ви можете приготувати до риби і роздавлену картоплю з хрусткою скоринкою, не менш смачне доповнення. Для цього знадобиться лише дрібна картопля та духовка.