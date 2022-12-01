Рецепт Фіш-енд-чипс. Як приготувати рибу в пивному клярі
Якщо "чипси", які насправді картопля фрі, приготувати просто і можна замінити запеченою картоплею, то, щоб приготувати рибу в клярі потрібна навичка.
Фіш-енд-чипс — це англійська класика фастфуду. Навіть королева Єлизавета, за чутками, не могла собі відмовити у цій страві.
Це один із головних рецептів, подарованих Англією людству. Чипсами там називають картоплю фрі. Рибу ми посмажили в пивному клярі, як багато хто робить у Британії: так смачніше.
Для "фіш" зазвичай використовують білу морську рибу, як це робили століттями на британських островах: підійде тріска, пікша, навага, минтай чи палтус.
Риба у пивному клярі
Інгредієнти:
- філе тріски — 800 г;
- темний ель — 350 мл;
- борошно — 230 г;
- цукор — 10 г;
- сухі дріжджі — 8 г;
- сіль, олія.
Наріжте рибу на порційні шматки. Традиційно її замочували в соляному розчині, щоб розм'якшити та підсолити. Ви можете пропустити цей етап і просто посолити філе, а потім витерти його паперовим рушником. Але якщо захочете дотримуватися традицій, то додайте 6 ст. л. солі у 2 літри води. Нарізану рибу покладіть у розчин на 15 хвилин.
Для кляру змішайте борошно, дріжджі, сіль, цукор і пиво, розмішайте вінчиком, поки кляр не стане однорідним. І залиште його спочатку хвилин на десять у теплому місці, щоб дріжджі спрацювали, а потім заберіть у холодильник.
Нагрійте олію до 180 градусів. Щоб перевірити, чи нагріта вона достатньо — капніть у неї кляр — якщо він почав обсмажуватись — температура правильна.
Вмочуйте шматочки риби в кляр та обсмажуйте їх до рум'яної скоринки. Викладайте рибу на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Якщо ж захочете приготувати і картоплю фрі, візьміть шість картоплин, наріжте брусочками, обсмажуйте в олії. Потім дістаньте, посмажте рибу і повторно обсмажте картоплю, що охолола. Так вона вийде хрусткішою.
Але ви можете приготувати до риби і роздавлену картоплю з хрусткою скоринкою, не менш смачне доповнення. Для цього знадобиться лише дрібна картопля та духовка.