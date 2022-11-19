Роздавлена картопля з хрусткою скоринкою: незвичайний спосіб приготування

Незвичайний, але дуже простий рецепт приготування картоплі у духовці.

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Можна перепробувати тисячі найсмачніших страв, але перед запеченою картоплею навряд чи хтось встоїть. Родзинка цього рецепту в тому, що ароматний часниковий соус проникає вглиб кожної картоплини, і хрумка скоринка виходить не тільки на поверхні, а й глибоко всередині.

Складові:

дрібна картопля, можна молоду — 700 г;

солоне вершкове масло — 2 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

спеції (на ваш вибір, добре підійде розмарин, петрушка, суміш перців) — щіпка;

часник — 1-2 зубчики (можна замінити часниковим порошком).

Спосіб приготування:

Картоплю можна в мундирі довести до кипіння в підсоленій воді. Варити до м'якості приблизно 20 хв. Готову картоплю відкиньте на друшляк, обсушіть і повністю остудіть.

Акуратно роздавіть кожну картоплину вилкою.

Часник очистіть та подрібніть.

Змішайте розтоплене вершкове масло, оливкову олію, сіль, часник та спеції.

Викладіть картоплю на деко, його можна змастити тонким шаром олії або скористатися пергаментом. Полийте або змастіть за допомогою силіконового пензлика кожну картоплину. Масла не повинно бути так багато, щоб картоплини плавали в ньому.

Дайте картоплі постояти близько 10 хвилин, щоб олія всоталася перед випіканням.

У цей час розігрійте духовку до 180 градусів.

Випікати 40-60 хвилин до золотистого кольору і суперхрусткої скоринки. Перед подачею картоплю можна посипати зеленню.

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