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Еда

Раздавленный картофель с хрустящей корочкой: необычный способ приготовления

Запеченный картофель, хрустящий картофель, рецепт картофеля в духовке
Фото: Shutterstock | Запеченный картофель

Необычный, но очень простой рецепт приготовления картошки в духовке.

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Можно перепробовать тысячи вкуснейших блюд, но перед запеченным картофелем вряд ли кто-то устоит. Изюминка этого рецепта в том, что ароматный чесночный соус проникает вглубь каждой картофелины и хрустящая корочка получается не только на поверхности, но и глубоко внутри.

Ингредиенты:

  • мелкий картофель, можно молодой — 700 г;
  • соленое сливочное масло — 2 ст. л;
  • оливковое масло — 1 ст. л;
  • специи (на ваш выбор, хорошо подойдет розмарин, петрушка, смесь перцев) — щепотка;
  • чеснок — 1-2 зубчика (можно заменить чесночным порошком).

Способ приготовления:

  • Картофель, можно в мундире, довести до кипения в подсоленной воде. Варить до мягкости примерно 20 минут. Готовый картофель откиньте на дуршлаг, обсушите и полностью остудите.
  • Аккуратно раздавите каждую картофелину вилкой.
  • Чеснок очистите и измельчите.
  • Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, соль, чеснок и специи.
  • Выложите картофель на противень, его можно смазать тонким слоем масла и воспользоваться пергаментом. Полейте или смажьте при помощи силиконовой кисточки каждую картофелину. Масло не должно быть так много, чтобы картофелины плавали в нем.
  • Дайте картофелю постоять около 10 минут, чтобы масло впиталось перед выпеканием.
  • В этом время разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выпекать 40-60 минут до золотистого цвета и суперхрустящей корочки. Перед подачей картофель можно посыпать зеленью.

Напомним, рецепт хрустящих куриных крылышек.