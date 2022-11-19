Еда
Раздавленный картофель с хрустящей корочкой: необычный способ приготовления
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Необычный, но очень простой рецепт приготовления картошки в духовке.
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Можно перепробовать тысячи вкуснейших блюд, но перед запеченным картофелем вряд ли кто-то устоит. Изюминка этого рецепта в том, что ароматный чесночный соус проникает вглубь каждой картофелины и хрустящая корочка получается не только на поверхности, но и глубоко внутри.
Ингредиенты:
- мелкий картофель, можно молодой — 700 г;
- соленое сливочное масло — 2 ст. л;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- специи (на ваш выбор, хорошо подойдет розмарин, петрушка, смесь перцев) — щепотка;
- чеснок — 1-2 зубчика (можно заменить чесночным порошком).
Способ приготовления:
- Картофель, можно в мундире, довести до кипения в подсоленной воде. Варить до мягкости примерно 20 минут. Готовый картофель откиньте на дуршлаг, обсушите и полностью остудите.
- Аккуратно раздавите каждую картофелину вилкой.
- Чеснок очистите и измельчите.
- Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, соль, чеснок и специи.
- Выложите картофель на противень, его можно смазать тонким слоем масла и воспользоваться пергаментом. Полейте или смажьте при помощи силиконовой кисточки каждую картофелину. Масло не должно быть так много, чтобы картофелины плавали в нем.
- Дайте картофелю постоять около 10 минут, чтобы масло впиталось перед выпеканием.
- В этом время разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекать 40-60 минут до золотистого цвета и суперхрустящей корочки. Перед подачей картофель можно посыпать зеленью.
Напомним, рецепт хрустящих куриных крылышек.