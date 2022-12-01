Рецепт от первой леди США: курица с пармезаном и моцареллой

Первая леди США поделилась рецептом сытного ужина для всей семьи.

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Супруга президента США Джилл Байден опубликовала рецепт простого и вкусного ужина для всей семьи — курицы с пармезаном и моцареллой.

В коротком ролике в своем Instagram-аккаунте первая леди показала и рассказала, как готовит свое фирменное блюдо. Кроме того, Джилл призналась, что этот рецепт ей достался от бабушки.

Ингредиенты:

курица — 1 кг

тертый пармезан — 75 г

тертая моцарелла — 200 г

оливковое масло

чеснок — 4 зубчика

половина луковицы

соль — по вкусу

консервированные томаты — 2 банки

свежий базилик — 10 г

молотый черный перец — по вкусу

яйца — 2 шт.

молоко — 3 ст. л.

панировочные сухари — 170 г (1,5 стакана)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой сковороде на среднем огне нагрейте 1 ст. л. оливкового масла. Добавьте целые дольки чеснока, а также мелко нарезанный лук. Обжаривайте 3-5 мин, пока лук не станет мягким и полупрозрачным.

Слейте жидкость из одной банки консервированных помидоров, добавьте их и вторую банку (вместе с жидкостью) в сковороду, посолите. Разомните помидоры толкушкой или вилкой. Протушите 20 минут. После снимите с плиты, достаньте чеснок и добавьте измельченный базилик. Посолите и поперчите по вкусу.

Отбейте куриное филе. В одной тарелке взбейте яйца с молоком, а во второй смешайте панировочные сухари с 25 г пармезана и 25 г моцареллы. Обмакните курицу сначала в яичную смесь, а затем — в сухари с сыром.

В большой сковороде на среднем огне разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Обжарьте филе до золотистого цвета с обеих сторон — всего около 5 минут.

Возьмите глубокую форму для запекания и выложите на дно тонкий слой соуса. Затем слой обжаренной курицы и слой моцареллы. Сверху — еще один слой соуса, слой курицы и оставшуюся моцареллу. Закончите слоем соуса, сверху посыпьте пармезаном.

Выпекайте около 20-30 минут, пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться.

Готовое блюдо можно посыпать базиликом и подавать с гарниром.

Напомним, пошаговый рецепт курицы в сливочно-сырном соусе.