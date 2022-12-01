Рецепт від першої леді США: курка з пармезаном і моцарелою

Перша леді США поділилася рецептом ситної вечері для сім'ї.

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Дружина президента США Джилл Байден опублікувала рецепт простої та смачної вечері для всієї родини — курки з пармезаном і моцарелою.

У короткому ролику у своєму Instagram-акаунті перша леді показала та розповіла, як готує свою фірмову страву. Крім того, Джилл зізналася, що цей рецепт їй дістався від бабусі.

Складові:

курка — 1 кг

тертий пармезан — 75 г

терта моцарела — 200 г

оливкова олія

часник — 4 зубчики

половина цибулини

сіль до смаку

консервовані томати — 2 банки

свіжий базилік — 10 г

мелений чорний перець — за смаком

яйця — 2 шт.

молоко — 3 ст. л.

панірувальні сухарі — 170 г (1,5 склянки)

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. У глибокій сковороді на середньому вогні нагрійте 1 ст. л. оливкової олії. Додайте цілі часточки часнику, а також дрібно нарізану цибулю. Обсмажуйте 3-5 хв, поки цибуля не стане м'якою та напівпрозорою.

Злийте рідину з однієї банки консервованих помідорів, додайте їх і другу банку (разом із рідиною) до сковороди, посоліть. Розімніть помідори товкачем або вилкою. Протушкуйте 20 хвилин. Після цього зніміть із плити, дістаньте часник і додайте подрібнений базилік. Посоліть і поперчіть до смаку.

Відбийте куряче філе. В одній тарілці збийте яйця з молоком, а в другій змішайте панірувальні сухарі з 25 г пармезану та 25 г моцарели. Вмочіть курку спочатку в яєчну суміш, а потім — у сухарі з сиром.

У великій сковороді на середньому вогні розігрійте 2 ст. л. оливкової олії. Обсмажте філе до золотистого кольору з обох боків — близько 5 хвилин.

Візьміть глибоку форму для запікання та викладіть на дно тонкий шар соусу. Потім шар обсмаженої курки та шар моцарели. Зверху — ще один шар соусу, шар курки та моцарелу, що залишилася. Закінчіть шаром соусу, зверху посипте пармезаном.

Випікайте близько 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться та не почне пузиритися.

Готову страву можна посипати базиліком і подавати з гарніром.

Нагадаємо, покроковий рецепт курки у вершково-сирному соусі.