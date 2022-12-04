Классический десерт. Рецепт пирожного "Картошка"

Классическую "картошку" готовят из сгущенки с какао и печеньем.

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Изначально пирожное "Картошка" начали готовить на кондитерских фабриках, чтобы не пропадали обрезки бисквита. Но пирожное быстро стало популярным.

А так как даже у самой рачительной хозяйки нет в запасе ненужно бисквита, то пирожное-картошку стали готовить из более доступных продуктов: печенья, сгущенного молока и порошка какао. Получается отлично и очень быстро готовится. К тому же пирожному не требуется выпечка, так что, готовить десерт могут и те, у кого нет доступа к духовке.

Пирожное "Картошка"

Ингредиенты:

Печенье – 300 гр;

Сгущенное молоко — 190 гр., это примерно половина банки;

Сливочное масло – 100 гр;

Какао-порошок – 2 ст.л.

Печенье для пирожного "Картошка" нужно брать самое простое, сахарное. Вроде "Юбилейного", но многие берут то печенье, что есть в наличии: бисквитное и даже овсяное. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, оно должно быть мягким.

Печенье измельчите. Это можно сделать в блендере, а ранее его вообще пропускали через мясорубку. Можно просто засунуть печенье в пакет, закрыть его и хорошенько поколотить скалкой.

Сложите в миску мягкое сливочное масло и сгущенку. При помощи венчика размешайте их, пока масса не станет однородной. Всыпьте к масляному крему крошку из печенья. Снова перемешайте до однородности.

Тесто для "картошки" получится очень густым, так что пора воспользоваться собственными руками.

Насыпьте какао-порошок в глубокую миску, слепите из теста продолговатое пирожное, смахивающее формой на картошку, и хорошенько обваляйте в какао. Готовые пирожные выкладывайте на пергамент. К слову, мы можете сделать пирожные и круглыми.

Готовые пирожные уберите в холодильник минимум на час, чтобы масло застыло. Перед подачей их можно украсить кремом, или посыпкой.

Вы можете добавить какао в крем и тогда "картошка" получится более шоколадной, можете добавить ложку какого-нибудь алкоголя вроде коньяка, или виски. Также можно сделать "картошку" с орехами, кокосовой стружкой, добавлять корицу, или ваниль. Словом, это очень простой десерт, с которым можно экспериментировать, сколько угодно.

Ранее мы рассказывали, как приготовить еще один десерт родом из детства – торт "Муравейник". Он также не требует выпечки и очень просто готовится.