Класичний десерт. Рецепт тістечка "картопля"

Класичну "картоплю" готують зі згущеного молока з какао та печивом.

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Спочатку тістечко "картопля" почали готувати на кондитерських фабриках, щоб не псувалися обрізки бісквіту. Але тістечко швидко стало популярним.

А оскільки навіть у найдбайливішої господині немає в запасі непотрібного бісквіту, то тістечко-картоплю стали готувати з доступніших продуктів: печива, згущеного молока та порошку какао. Виходить чудово, і тістечко дуже швидко готується. До того ж йому не потрібне випікання, так що готувати десерт можуть і ті, хто не має доступу до духовки.

Тістечко "картопля"

Складові:

Печиво — 300 г;

Згущене молоко — 190 гр, це приблизно половина банки;

Вершкове масло — 100 гр;

Какао-порошок — 2 ст.

Печиво для тістечка "картопля" потрібно брати найпростіше, цукрове, га кшталт "Ювілейного", але багато хто бере те печиво, що є в наявності: бісквітне й навіть вівсяне. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, воно має бути м'яким.

Печиво подрібніть. Це можна зробити в блендері, а раніше його взагалі пропускали через м'ясорубку. Можна просто засунути печиво в пакет, закрити його й добре побити качалкою.

Складіть у миску м'яке вершкове масло та згущене молоко. За допомогою вінчика розмішайте їх, доки маса не стане однорідною. Всипте в масляний крем крихту з печива. Знову перемішайте до однорідності.

Тісто для "картоплі" вийде дуже густим, так що настав час скористатися власними руками.

Насипте какао-порошок у глибоку миску, зліпіть із тіста довгасте тістечко, що скидається формою на картоплю, і добре обваляйте в какао. Готові тістечка викладайте на пергамент. До речі, ви можете зробити тістечка й руглими.

Готові тістечка приберіть у холодильник мінімум на годину, щоб масло застигло. Перед подачею їх можна прикрасити кремом або посипкою.

Ви можете додати какао в крем, і тоді "картопля" вийде шоколаднішою, можете додати ложку якого-небудь алкоголю на кшталт коньяку або віскі. Також можна зробити "картоплю" з горіхами, кокосовою стружкою, додавати корицю або ваніль. Словом, це дуже простий десерт, із яким можна експериментувати скільки завгодно.

Раніше ми розповідали, як приготувати ще один десерт із дитинства — торт "Мурашник". Він також не потребує випічки й дуже просто готується.