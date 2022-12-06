Украшение праздничного стола: воздушный куриный салат с черносливом и орехами

При приготовлении салата важно не переборщить с майонезом, чтобы не испортить его вкус.

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Куриное мясо в сочетании с черносливом, орехами и чесноком дает необычный вкус, который, несомненно, оценят настоящие гурманы. Салат из этих ингредиентов станет настоящим украшением праздничного стола. Как его приготовить, рассказали в кулинарном видеоблоге "Вкусно и полезно".

Куриный салат с черносливом и орехами

Ингредиенты:

Отварное куриное филе – 300 гр;

Вареные куриные яйца – 3 шт;

Чернослив – 100 гр;

Орехи грецкие – 100 гр;

Сыр твердый – 100 гр;

Чеснок – 2 зубчика;

Майонез домашний – 150 гр.

Для домашнего майонеза:

Яйцо сырое – 1 шт;

Соль – 0,5 ч. л;

Сахар – 1 ч. л;

Горчица – 1 ч. л;

Сок лимона – 1 ст. л;

Сок лимона 1 ст.л

Рафинированное растительное масло – 200 гр.

Способ приготовления:

Филе нарезать небольшими кусочками. В яйцах отделить белки от желтков. Белки натереть на мелкой терке. Так они будут смотреться красивее, а масса получится объемнее.

Желтки натереть на мелкой терке или размять вилкой.

Вяленый чернослив без косточки промыть в теплой воде и обсушить, нарезать мелкими кусочками. Грецкие орехи порубить на кусочки, но не слишком мелкие. Немного орехов можно оставить для украшения.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, так слой с сыром получится воздушным. Ингредиенты для салата готовы.

Тем временем необходимо приготовить домашний майонез. Для этого в узкую глубокую посуду влить яйцо, добавить соль, сахар, горчицу и сок лимона или обычный уксус и растительное масло. Блендером взбить содержимое чаши до светлой и густой эмульсии.

К подготовленному куриному мясу добавить ложку майонеза, чеснок, не солить. Все хорошо перемешать.

Салат лучше всего формировать в кулинарном кольце или разъемной форме.

На дно блюда выложить куриное мясо с майонезом и чесноком, разровнять, слегка уплотнив. Далее на мясо выложить натертый ранее сыр. Утрамбовывать его не надо, достаточно просто аккуратно распределить. Этот слой желательно оставить воздушным. Сверху сделать майонезную сеточку.

Затем выложить кусочки чернослива и снова покрыть небольшой сеточкой майонеза. Следующий слой – тертый желток. Его тоже аккуратно распределить равномерно, а сверху посыпать грецкими орехами. Орехи покрыть сеточкой из майонеза, совсем немного. Большое количество майонеза испортит вкус салата.

Последний слой – нежный, как облако, белок. По желанию сверху салат можно украсить небольшого количества орехов, чернослива и зелени.

Снять форму и можно подавать его к столу. Однако при желании, можно несколько часов подержать его в холодильнике. Он не потечет, а лишь станет вкуснее.

Напомним, как приготовить "Мимозу" с куриной грудкой.