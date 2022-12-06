Прикраса святкового столу: курячий салат із чорносливом і горіхами

Під час приготування салату важливо не перебрати з майонезом, щоб не зіпсувати його смак.

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Куряче м'ясо в поєднанні з чорносливом, горіхами та часником дає незвичайний смак, який, безперечно, оцінять справжні гурмани. Салат із цих інгредієнтів стане справжньою окрасою святкового столу. Як його приготувати, розповіли в кулінарному відеоблозі "Смачно та корисно".

Курячий салат із чорносливом і горіхами

Складові:

Відварене куряче філе — 300 г;

Варені курячі яйця — 3 шт.;

Чорнослив — 100 гр;

Горіхи грецькі — 100 гр;

Сир твердий — 100 г;

Часник — 2 зубчики;

Майонез домашній — 150 гр.

Для домашнього майонезу:

Яйце сире — 1 шт;

Сіль — 0,5 ч. л.;

Цукор — 1 ч. л.;

Гірчиця — 1 ч. л.;

Сік лимона — 1 ст. л.;

Сік лимона — 1 ст.л.;

Рафінована олія — 200 гр.

Спосіб приготування:

Філе нарізати невеликими шматочками. У яйцях відокремити білки від жовтків. Білки натерти на дрібній тертці. Так вони матимуть красивіший вигляд, а маса вийде об'ємніша.

Жовтки натерти на дрібній тертці або розім'яти вилкою.

В'ялений чорнослив без кісточки промити в теплій воді й обсушити, нарізати дрібними шматочками. Волоські горіхи порубати на шматочки, але не дуже маленькі. Небагато горіхів можна залишити для прикрашання.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, так шар із сиром вийде повітряним. Інгредієнти для салату готові.

Тоді потрібно приготувати домашній майонез. Для цього у вузький глибокий посуд влити яйце, додати сіль, цукор, гірчицю та сік лимона або звичайний оцет і олію. Блендером збити вміст чаші до світлої та густої емульсії.

До підготовленого курячого м'яса додати ложку майонезу, часник, не солити. Все добре перемішати.

Салат найкраще формувати в кулінарному кільці або роз'ємній формі.

На дно страви викласти куряче м'ясо з майонезом і часником, розрівняти, злегка ущільнивши. Далі на м'ясо викласти натертий сир. Втрамбувати його не треба, досить просто акуратно розподілити. Цей шар бажано залишити повітряним. Зверху зробити майонезну сіточку.

Потім викласти шматочки чорносливу та знову покрити невеликою сіточкою майонезу. Наступний шар — тертий жовток. Його також акуратно розподілити рівномірно, а зверху посипати волоськими горіхами. Горіхи покрити сіточкою з майонезу, зовсім небагато. Велика кількість майонезу зіпсує смак салату.

Останній шар ніжний, як хмара, білок. За бажанням зверху салат можна прикрасити невеликою кількістю горіхів, чорносливу та зелені.

Зняти форму, і можна подавати його до столу. Однак за бажання можна кілька годин потримати його в холодильнику. Він не потече, а лише стане смачнішим.

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