Ленивый "Наполеон" всего из трех ингредиентов: быстро и вкусно (видео)

Такой вариант торта готовиться очень быстро, а результат получается не хуже, чем при классическом приготовлении.

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Пожалуй, нет никого, кто бы не любил торт "Наполеон". Кроме классического рецепта существует множество вариаций, как приготовить его гораздо быстрее и с меньшими усилиями. В этот раз мы предлагаем рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян, которая рассказала, как сделать любимое лакомство всего из трех ингредиентов.

Ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 гр;

Сгущенное молоко – 1 банка;

Сливочное масло (не менее 82% жирности) – 250 гр;

Ванильный сахар по желанию.

Способ приготовления:

Для крема сбить мягкое масло, добавить сгущенку, ванилин и отправить в холодильник пока готовится тесто. Этот крем можно заменить на крем-чиз, или сметанный крем, по желанию.

Далее необходимо заняться тестом. Каждый пласт чуть-чуть раскатать в одном направлении, обрезать края, порезать на квадраты или прямоугольники. Разложить на смазанный маслом противень и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов на 20-25 минут.

Чтобы "Наполеон" не был суховатым, готовые квадратики теста раскрыть до середины и внутрь нанести крем, а также смазать кремом снаружи и со всех сторон.

Обрезанные края теста покрошить и посыпать на смазанное кремом пирожное. Если крошки не хватает, то крошить можно и один прямоугольный кусок полностью.

Готовые кусочки "Наполеона" можно украсить ягодами, фруктами и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, как приготовить "Наполеон" на сковороде.