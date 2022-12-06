Лінивий "Наполеон" усього з трьох інгредієнтів: швидко та смачно (відео)
Такий варіант торта готується дуже швидко, а результат виходить не гіршим, ніж у процесі класичного приготування.
Мабуть, немає нікого, хто не любив би торт "Наполеон". Крім класичного рецепта існує безліч варіацій, як приготувати його набагато швидше та з меншими зусиллями. Цього разу ми пропонуємо рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян, яка розповіла, як зробити улюблені ласощі всього з трьох інгредієнтів.
Лінивий "Наполеон"
Інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто — 500 г;
- згущене молоко — 1 банка;
- вершкове масло (не менше 82% жирності) — 250 г;
- ванільний цукор за бажанням.
Спосіб приготування:
Для крему збити м'яке масло, додати згущене молоко, ванілін і відправити в холодильник поки готується тісто. Цей крем можна замінити на крем-чиз, або сметанний крем, за бажанням.
Далі потрібно зайнятися тістом. Кожен пласт трохи розкатати в одному напрямку, обрізати краї, порізати на квадрати або прямокутники. Розкласти на змащене маслом деко і відправити в духовку, розігріту до 190 градусів на 20-25 хвилин.
Щоб "Наполеон" не був сухуватим, готові квадратики тіста розкрити до середини і нанести всередину крем, а також змастити кремом зовні й з усіх боків.
Обрізані краї тіста покришити і посипати на змащене кремом тістечком. Якщо крихти не вистачає, то можна кришити й один прямокутний шматок повністю.
Готові шматочки "Наполеона" можна прикрасити ягодами, фруктами та посипати цукровою пудрою.