Оригинальная выпечка. Как приготовить торт-пирог с кремом и яблоками

Это, пожалуй, самый оригинальный рецепт домашней выпечки из Сети, родом из Италии.

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Как готовить торты – мы уже рассказывали, так же хватает и рецептов сладких пирогов, но можно совместить эти два рецепта и приготовить потрясающий торт-пирог с нежной кремовой начинкой и карамелизированными яблоками.

Рецепт появился в Сети, и его уже успели приготовить, пожалуй, все известный кулинарные блогеры. Называется он также "Торт итальянской бабушки", или torta della nonna. В оригинале, итальянские бабушки присыпают его сверху кедровыми орешками, но это немного затратно, так что можно обойтись без этой опции.

Торт-пирог, или торт итальянской бабушки

Ингредиенты:

Для теста:

Два яйца;

Сахар — 100 гр;

Ванильный сахар — 10 гр;

Растительное масло без запаха — 80 мл;

Сливочное масло — 50 гр;

Мука — 350 гр;

Разрыхлитель — 8 гр.

Для крема:

Молоко — 400 мл;

Один сырой яичный желток;

Кукурузный крахмал — 2 ст. л. с горкой;

Сахар — 3 ст. л. с горкой;

Ванильный сахар — 10 гр;

Сливки (33 % жирности) — 180 гр;

Для карамелизации яблока:

Одно яблоко;

Сахар 1 ст. л.

Сок половинки лимона.

Для начала готовим тесто. Разбиваем два яйца в миску, добавляем сахар и ванильный сахар и перемешиваем венчиком. Добавляем растительное масло и полурастопленное сливочное масло. Снова перемешиваем. Добавляем муку и перемешиваем сначала венчиком, а потом и руками, пока не получится плотное пластичное тесто.

Небольшой кусочек теста, размером чуть больше куриного яйца, отрываем и откладываем в морозилку, завернув в пищевую пленку.

Берем разъемную форму для выпечки диаметром в 24 см и укладываем туда тесто, разминая его по дну и по стенкам, пока не получится форма для будущего торта-пирога. И убираем в холодильник минут на пятнадцать.

Теперь приступаем к начинке. Одно яблоко чистим и нарезаем кубиками. Разогреваем на сковороде масло и кладем ломтики яблока, посыпаем сахаром, выдавливаем сок из половинки лимона, и перемешиваем, протушивая, около пяти минут. Отставляем и приступаем к крему.

В сотейник, который ставим на небольшой огонь, наливаем молоко, добавляем сырой яичный желток и три столовых ложки сахара, ванильный сахар и кукурузный крахмал, варим на небольшом огне, помешивая венчиком, чтобы не пригорело, пока не загустеет.

Снимаем с плиты, перемешиваем и добавляем сливки, снова перемешиваем и добавляем наши яблоки, и опять перемешиваем. Только на этом этапе это уже лучше делать силиконовой лопаткой.

Достаем форму с тестом из холодильника, выливаем крем, и натираем сверху на крупной терке тот самый кусочек теста, который мы заблаговременно положили в морозилку.

Отправляем в духовку и выпекаем при 180 градусах до золотистой корочки. Перед подачей торту-пирогу нужно немного остыть. Нежная начинка и хрустящее тесто создают потрясающий ансамбль.

Также вы можете приготовить классический торт "Пражский", если вам по душе шоколадные бисквиты и крем.