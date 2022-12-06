Оригінальна випічка. Як приготувати торт-пиріг з кремом та яблуками

Це, мабуть, найоригінальніший рецепт домашньої випічки з мережі, родом з Італії.

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Як готувати торти — ми вже розповідали, так само вистачає і рецептів солодких пирогів, але можна поєднати ці два рецепти та приготувати приголомшливий торт-пиріг з ніжною кремовою начинкою та карамелізованими яблуками.

Рецепт з'явився в мережі, і його вже встигли приготувати, мабуть, усі відомі кулінарні блогери. Називається він також "Торт італійської бабусі", або torta della nonna. В оригіналі, італійські бабусі присипають його зверху кедровими горішками, але це трохи витратно, тому можна обійтися без цієї опції.

Торт-пиріг, або торт італійської бабусі

Складові:

Для тіста:

Два яйця;

Цукор — 100 г;

Ванільний цукор — 10 г;

Рослинна олія без запаху — 80 мл;

Вершкове масло — 50 г;

Борошно — 350 г;

Розпушувач — 8 г.

Для крему:

Молоко — 400 мл;

Один сирий яєчний жовток;

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. з гіркою;

Цукор — 3 ст. л. з гіркою;

Ванільний цукор — 10 г;

Вершки (33% жирності) — 180 г;

Для карамелізації яблука:

Одне яблуко;

Цукор 1 ст. л.

Сік половинки лимона.

Для початку готуємо тісто. Розбиваємо два яйця в миску, додаємо цукор та ванільний цукор і перемішуємо віночком. Додаємо рослинну олію та напіврозтоплене вершкове масло. Знову перемішуємо. Додаємо борошно і перемішуємо спочатку віночком, а потім і руками, поки не вийде щільне пластичне тісто.

Невеликий шматочок тіста розміром трохи більше курячого яйця відриваємо і відкладаємо в морозилку, загорнувши в харчову плівку.

Беремо роз'ємну форму для випічки діаметром 24 см і укладаємо туди тісто, розминаючи його по дну і по стінках, поки не вийде форма для майбутнього торта-пирога. І прибираємо у холодильник хвилин на п'ятнадцять.

Тепер беремося за приготування начинки. Одне яблуко чистимо і нарізаємо кубиками. Розігріваємо на сковороді масло і кладемо скибочки яблука, посипаємо цукром, видавлюємо сік з половинки лимона, і перемішуємо, тушкуючи, близько п'яти хвилин. Відставляємо та приступаємо до крему.

У сотейник, який ставимо на невеликий вогонь, наливаємо молоко, додаємо сирий яєчний жовток і три столові ложки цукру, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль, варимо на невеликому вогні, помішуючи віночком, щоб не пригоріло, доки не загусне.

Знімаємо з плити, перемішуємо та додаємо вершки, знову перемішуємо та додаємо наші яблука, і знову перемішуємо. Тільки на цьому етапі це вже краще робити силіконовою лопаткою.

Дістаємо форму з тістом з холодильника, виливаємо крем, і натираємо зверху на великій тертці той шматочок тіста, який ми заздалегідь поклали в морозилку.

Відправляємо в духовку та випікаємо при 180 градусах до золотистої скоринки. Перед подачею торт-пиріг має трохи охолонути. Ніжна начинка та хрумке тісто створюють приголомшливий ансамбль.

Також ви можете приготувати класичний торт "Празький", якщо вам до вподоби шоколадні бісквіти та крем.