Оригінальна випічка. Як приготувати торт-пиріг з кремом та яблуками
Це, мабуть, найоригінальніший рецепт домашньої випічки з мережі, родом з Італії.
Як готувати торти — ми вже розповідали, так само вистачає і рецептів солодких пирогів, але можна поєднати ці два рецепти та приготувати приголомшливий торт-пиріг з ніжною кремовою начинкою та карамелізованими яблуками.
Рецепт з'явився в мережі, і його вже встигли приготувати, мабуть, усі відомі кулінарні блогери. Називається він також "Торт італійської бабусі", або torta della nonna. В оригіналі, італійські бабусі присипають його зверху кедровими горішками, але це трохи витратно, тому можна обійтися без цієї опції.
Торт-пиріг, або торт італійської бабусі
Складові:
Для тіста:
- Два яйця;
- Цукор — 100 г;
- Ванільний цукор — 10 г;
- Рослинна олія без запаху — 80 мл;
- Вершкове масло — 50 г;
- Борошно — 350 г;
- Розпушувач — 8 г.
Для крему:
- Молоко — 400 мл;
- Один сирий яєчний жовток;
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. з гіркою;
- Цукор — 3 ст. л. з гіркою;
- Ванільний цукор — 10 г;
- Вершки (33% жирності) — 180 г;
Для карамелізації яблука:
- Одне яблуко;
- Цукор 1 ст. л.
- Сік половинки лимона.
Для початку готуємо тісто. Розбиваємо два яйця в миску, додаємо цукор та ванільний цукор і перемішуємо віночком. Додаємо рослинну олію та напіврозтоплене вершкове масло. Знову перемішуємо. Додаємо борошно і перемішуємо спочатку віночком, а потім і руками, поки не вийде щільне пластичне тісто.
Невеликий шматочок тіста розміром трохи більше курячого яйця відриваємо і відкладаємо в морозилку, загорнувши в харчову плівку.
Беремо роз'ємну форму для випічки діаметром 24 см і укладаємо туди тісто, розминаючи його по дну і по стінках, поки не вийде форма для майбутнього торта-пирога. І прибираємо у холодильник хвилин на п'ятнадцять.
Тепер беремося за приготування начинки. Одне яблуко чистимо і нарізаємо кубиками. Розігріваємо на сковороді масло і кладемо скибочки яблука, посипаємо цукром, видавлюємо сік з половинки лимона, і перемішуємо, тушкуючи, близько п'яти хвилин. Відставляємо та приступаємо до крему.
У сотейник, який ставимо на невеликий вогонь, наливаємо молоко, додаємо сирий яєчний жовток і три столові ложки цукру, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль, варимо на невеликому вогні, помішуючи віночком, щоб не пригоріло, доки не загусне.
Знімаємо з плити, перемішуємо та додаємо вершки, знову перемішуємо та додаємо наші яблука, і знову перемішуємо. Тільки на цьому етапі це вже краще робити силіконовою лопаткою.
Дістаємо форму з тістом з холодильника, виливаємо крем, і натираємо зверху на великій тертці той шматочок тіста, який ми заздалегідь поклали в морозилку.
Відправляємо в духовку та випікаємо при 180 градусах до золотистої скоринки. Перед подачею торт-пиріг має трохи охолонути. Ніжна начинка та хрумке тісто створюють приголомшливий ансамбль.
Також ви можете приготувати класичний торт "Празький", якщо вам до вподоби шоколадні бісквіти та крем.