Не хуже, чем в McDonald's: рецепт булочек для бургеров

Булочки, приготовленные по этому рецепту, получаются не хуже, чем в ресторанах быстрого питания.

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После закрытия McDonald’s в большинстве украинских городов из-за военных действий немало детей, да и взрослых тоже, заскучали за бургерами и чизбургерами. Однако приготовить их можно дома, а чтобы вкус был не хуже, предлагаем рецепт для бургеров от блогера djama_food.

Булочки для бургеров

Ингредиенты:

Теплое молоко – 300 гр;

Растительное масло – 5 ст. л;

Дрожжи – 1 ч. л;

Соль – 1 ч. л;

Сахар – 1 ч. л;

Мука – 550 гр;

Кунжут.

Способ приготовления:

Теплое молоко, сахар, дрожжи и растительное масло смешать, добавить столовую ложку муки, снова все перемешать, закрыть пленкой или полотенцем, оставить на 3-5 минут.

Затем в тесто добавить соль, снова перемешав и муку. В идеале должно получиться мягкое тесто. Смазать его ложкой растительного масла, закрыть пленкой и полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы подходило.

Когда тесто поднимется, сформировать с него небольшие колобки, разложить их на смазанный маслом противень и снова оставить на расстойку. Перед тем, как отправить в духовку, булочки смазать молоком и посыпать кунжутом.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

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