Не хуже, чем в McDonald's: рецепт булочек для бургеров
Булочки, приготовленные по этому рецепту, получаются не хуже, чем в ресторанах быстрого питания.
После закрытия McDonald’s в большинстве украинских городов из-за военных действий немало детей, да и взрослых тоже, заскучали за бургерами и чизбургерами. Однако приготовить их можно дома, а чтобы вкус был не хуже, предлагаем рецепт для бургеров от блогера djama_food.
Булочки для бургеров
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 300 гр;
- Растительное масло – 5 ст. л;
- Дрожжи – 1 ч. л;
- Соль – 1 ч. л;
- Сахар – 1 ч. л;
- Мука – 550 гр;
- Кунжут.
Способ приготовления:
Теплое молоко, сахар, дрожжи и растительное масло смешать, добавить столовую ложку муки, снова все перемешать, закрыть пленкой или полотенцем, оставить на 3-5 минут.
Затем в тесто добавить соль, снова перемешав и муку. В идеале должно получиться мягкое тесто. Смазать его ложкой растительного масла, закрыть пленкой и полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы подходило.
Когда тесто поднимется, сформировать с него небольшие колобки, разложить их на смазанный маслом противень и снова оставить на расстойку. Перед тем, как отправить в духовку, булочки смазать молоком и посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
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