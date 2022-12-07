Не гірше, ніж у McDonald's: рецепт булочок для бургерів

Булочки, приготовані за цим рецептом, виходять не гіршими, ніж у ресторанах швидкого харчування.

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Після закриття McDonald's у більшості українських міст через військові дії чимало дітей, та й дорослих теж, занудьгували за бургерами та чизбургерами. Однак приготувати їх можна вдома, а щоб смак був не гіршим, пропонуємо рецепт для бургерів від блогера djama_food.

Булочки для бургерів

Складові:

Тепле молоко – 300 г;

Рослинна олія – 5 ст. л;

Дріжджі – 1 ч. л;

Сіль – 1 ч. л;

Цукор – 1 ч. л;

Борошно – 550 г;

Кунжут.

Спосіб приготування:

Тепле молоко, цукор, дріжджі та олію змішати, додати столову ложку борошна, знову все перемішати, закрити плівкою або рушником, залишити на 3-5 хвилин.

Потім додати в тісто сіль, знову перемішавши й борошно. В ідеалі має вийти м'яке тісто. Змастити його ложкою рослинної олії, закрити плівкою і рушником і залишити в теплому місці, щоб підходило.

Коли тісто підніметься, сформувати з нього невеликі колобки, розкласти їх на змащене деко маслом і знову залишити на вистоювання. Перед тим, як відправити до духовки, булочки змастити молоком і посипати кунжутом.

Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

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