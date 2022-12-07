Фокачча з оливками та помідорами черрі: простий рецепт італійської страви

Національна страва італійської кухні нещодавно полюбилася й українцям поряд з піцою та пастою.

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Фокачча — італійський пшеничний коржик, який готують з різних видів тіста — або дріжджового, яке є основою для піци, або прісного здобного. Це один з найпопулярніших стародавніх видів хліба, що дійшли до наших днів.

Класичне тісто фокаччі містить 5 основних компонентів: борошно, вода, оливкова олія, сіль та дріжджі. Формою випічка абсолютно не обмежена. Вона може бути круглою, квадратною у вигляді подовжених смуг. Традиційно дріжджовий корж ніжний, пористий і має товщину 1,5-2 см. Бездріжджовий хліб тонкий і хрумкий. На основі класичної фокаччі створено безліч варіантів виробу, і ми пропонуємо приготувати один із них.

Фокачча з оливками та помідорами

Складові:

Вода – 375 мл або 1,5 склянки (склянка 250 мл);

Дріжджі сухі – 1 ч. л;

Цукор – 1 ст. л;

Борошно – 3 склянки;

Манка – 1/4 склянки;

Оливкова олія – 2 ст. л;

Сіль морська – 2 ч. л без гірки (або звичайна сіль – 1 ч. л).

Для начинки:

Оливки;

Помідори чері.

У теплу воду додати дріжджі, цукор та сіль, все добре перемішати. Туди ж просіяти склянку борошна, перемішавши, а потім манку, знову все добре перемішавши. Далі в тісто додати оливкову олію і поступово всипати борошно, що залишилося. Все перемішати лопаткою, закрити плівкою і поставити у тепле місце приблизно на дві години. За цей час тісто збільшиться у 2-3 рази.

Після цього змастити руки оливковою олією й обім'яти тісто, після чого знову прибрати на 40 хвилин у тепле місце.

Після того, як тісто піднялося, змастити форму оливковою олією, тррохи посипати манкою, викласти тісто, беручи його руками, змащеними оливковою олією, розрівняти по всій формі й залишити на 15 хвилин в теплому місці.

На тісто розкласти шматочки помідорів та оливки, посипати морською сіллю, перцем та паприкою і відправити на 15-20 хвилин у розігріту до 210 градусів духовку.

Готовий хліб змастити оливковою олією і натерти часником. Перед подачею на стіл хліб остудити протягом 15 хвилин.

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