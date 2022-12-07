Фокачча с оливками и помидорами черри: простой рецепт итальянского блюда

Национальное блюдо итальянской кухни в недавних пор полюбилось и украинцам наряду с пиццей и пастой.

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Фокачча – итальянская пшеничная лепешка, которую готовят из различных видов теста – либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного. Это один из самых популярных древних видов хлеба, дошедших до наших дней.

Классическое тесто фокаччи содержит 5 основных компонентов: мука, вода, оливковое масло, соль и дрожжи. Формой выпечка абсолютно не ограничена. Она может быть круглой, квадратной, в виде удлиненных полос. Традиционно дрожжевая лепешка нежная, пористая и имеет толщину 1,5-2 см. Бездрожжевой хлеб тонкий и хрустящий. На основе классической фокаччи создано множество вариантов изделия, и мы предлагаем приготовить один из них.

Фокачча с оливками и помидорами

Ингредиенты:

Вода – 375 мл или 1,5 стакана (стакан 250 мл);

Дрожжи сухие – 1 ч. л;

Сахар – 1 ст. л;

Мука – 3 стакана;

Манка – 1/4 стакана;

Оливковое масло – 2 ст. л;

Соль морская – 2 ч. л без горки (или обыкновенная соль – 1 ч. л).

Для начинки:

Оливки;

Помидоры черри.

В теплую воду добавить дрожжи, сахар и соль, все хорошо перемешать. Туда же просеять стакан муки, перемешав, а затем – манку, снова все хорошо перемешав. Далее в тесто добавить оливковое масло и постепенно всыпать оставшуюся муку. Все перемешать лопаткой, закрыть пленкой и поставить в теплое место приблизительно на два часа. За это время тесто увеличтся в 2-3 раза.

По истечении этого времени смазать руки оливковым маслом и обмять тесто, после чего снова убрать на 40 минут в теплое место.

После того, как тесто поднялось, форму смазать оливковым маслом, слегка посыпать манкой выложить тесто, беря его руками, смазанными оливковым маслом, разровнять по всей форме и оставить на 15 минут в теплом месте.

На тесто разложить дольки помидоров и оливки, посыпать морской солью, перцем и паприкой и отправить на 15-20 минут в разогретую до 210 градусов духовку.

Готовый хлеб смазать оливковым маслом и натереть чесноком. перед подачей на стол хлеб остудить в течении 15 минут.

Напомним, как приготовить быструю пиццу на кефире.