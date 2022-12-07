Идеально к чаю. Рецепт вкусного пирога с яблоками без замеса теста
Иногда к чаю хочется отрезать кусочек вкусного домашнего пирога, и этот пирог идеально подходит.
Этот оригинальный пирог с яблоками хорош тем, что для него не требуется замешивать тесто и чистить яблоки. Он готовится очень быстро и все время занимает только выпекание. Но если хотите попробовать что-то новенькое и оригинальное – то это именно тот самый рецепт.
Тем более рецептов яблочных пирогов так много, почему бы не добавить в копилку еще один.
Пирог с манкой и яблоками
Ингредиенты:
- Мука – 130 гр;
- Сахар — 180 гр;
- Манка — 160 гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Пять яблок;
- Сок половинки лимона;
- Молоко — 200 мл;
- Сливочное масло — 50 гр.
Высыпаем все сухие ингредиенты в одну глубокую миску и перемешиваем венчиком. Сухую смесь ингредиентов разделяем по четырем емкостям поровну. Лучше для этого взять чашки, или широкие стаканы.
Кисловато-сладкие плотные яблоки не очищая, хотя если хотите, можете и почистить, натираем на крупной терке, выливаем лимонный сок и перемешиваем. Просто в миске делим яблочную начинку на три части.
Берем квадратную форму для запекания с бортиками, застилаем пергаментом и высыпаем туда первую порцию сухой смеси ингредиентов. Разравниваем и выкладываем поверх первую порцию яблочной начинки. И так делаем, пока ингредиенты не заканчиваются.
В теплое молоко добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем, пока оно не растворяется.
В будущем пироге протыкаем деревянной палочкой много отверстий до самого дна. Выливаем молочно-сливочную смесь поверх и аккуратно отправляем пирог в духовку.
Выпекаем около 50 минут при 180 градусах, пока не зарумянится. Готовый пирог остужаем и посыпаем сверху сахарной пудрой.
А если вы хотите что-то более традиционное, то попробуйте приготовить настоящий американский яблочный пирог, в котором много начинки.