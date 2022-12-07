Идеально к чаю. Рецепт вкусного пирога с яблоками без замеса теста

Иногда к чаю хочется отрезать кусочек вкусного домашнего пирога, и этот пирог идеально подходит.

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Этот оригинальный пирог с яблоками хорош тем, что для него не требуется замешивать тесто и чистить яблоки. Он готовится очень быстро и все время занимает только выпекание. Но если хотите попробовать что-то новенькое и оригинальное – то это именно тот самый рецепт.

Тем более рецептов яблочных пирогов так много, почему бы не добавить в копилку еще один.

Пирог с манкой и яблоками

Ингредиенты:

Мука – 130 гр;

Сахар — 180 гр;

Манка — 160 гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Пять яблок;

Сок половинки лимона;

Молоко — 200 мл;

Сливочное масло — 50 гр.

Высыпаем все сухие ингредиенты в одну глубокую миску и перемешиваем венчиком. Сухую смесь ингредиентов разделяем по четырем емкостям поровну. Лучше для этого взять чашки, или широкие стаканы.

Кисловато-сладкие плотные яблоки не очищая, хотя если хотите, можете и почистить, натираем на крупной терке, выливаем лимонный сок и перемешиваем. Просто в миске делим яблочную начинку на три части.

Берем квадратную форму для запекания с бортиками, застилаем пергаментом и высыпаем туда первую порцию сухой смеси ингредиентов. Разравниваем и выкладываем поверх первую порцию яблочной начинки. И так делаем, пока ингредиенты не заканчиваются.

В теплое молоко добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем, пока оно не растворяется.

В будущем пироге протыкаем деревянной палочкой много отверстий до самого дна. Выливаем молочно-сливочную смесь поверх и аккуратно отправляем пирог в духовку.

Выпекаем около 50 минут при 180 градусах, пока не зарумянится. Готовый пирог остужаем и посыпаем сверху сахарной пудрой.

А если вы хотите что-то более традиционное, то попробуйте приготовить настоящий американский яблочный пирог, в котором много начинки.