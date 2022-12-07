Ідеально до чаю. Рецепт смачного пирога з яблуками без замішування тіста

Іноді до чаю хочеться відрізати шматочок смачного домашнього пирога, і цей пиріг ідеально підходить.

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Цей оригінальний пиріг з яблуками чудовий тим, що для нього не потрібно замішувати тісто та чистити яблука. Він готується дуже швидко та весь час займає лише випікання. Але якщо хочете спробувати щось новеньке й оригінальне — це саме той самий рецепт.

Тим паче, рецептів яблучних пирогів так багато, чому б не додати в скарбничку ще один.

Пиріг із манкою та яблуками

Інгредієнти:

борошно — 130 г;

цукор — 180 г;

манка — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

п'ять яблук;

сік половинки лимона;

молоко — 200 мл;

вершкове масло — 50 г.

Висипаємо всі сухі інгредієнти в одну глибоку миску та перемішуємо вінчиком. Суху суміш інгредієнтів поділяємо по чотирьох ємностях порівну. Краще для цього взяти чашки або широкі склянки.

Кисловато-солодкі щільні яблука не очищаючи, хоча якщо хочете, можете і почистити, натираємо на терці, виливаємо лимонний сік і перемішуємо. Просто у мисці ділимо яблучну начинку на три частини.

Беремо квадратну форму для запікання з бортиками, застеляємо пергаментом і висипаємо туди першу порцію сухої суміші інгредієнтів. Розрівнюємо та викладаємо наверх першу порцію яблучної начинки. І так робимо, доки інгредієнти не закінчаться.

У тепле молоко додаємо м'яке вершкове масло та перемішуємо, поки воно не розчиняється.

У майбутньому пирозі протикаємо дерев'яною паличкою багато отворів аж до дна. Виливаємо молочно-вершкову суміш поверх й обережно відправляємо пиріг у духовку.

Випікаємо приблизно 50 хвилин при 180 градусах, доки не зарум'яниться. Готовий пиріг остудити і посипати зверху цукровою пудрою.

А якщо ви хочете щось більш традиційне, то спробуйте приготувати справжній американський пиріг, в якому багато начинки.