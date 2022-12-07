Ідеально до чаю. Рецепт смачного пирога з яблуками без замішування тіста
Іноді до чаю хочеться відрізати шматочок смачного домашнього пирога, і цей пиріг ідеально підходить.
Цей оригінальний пиріг з яблуками чудовий тим, що для нього не потрібно замішувати тісто та чистити яблука. Він готується дуже швидко та весь час займає лише випікання. Але якщо хочете спробувати щось новеньке й оригінальне — це саме той самий рецепт.
Тим паче, рецептів яблучних пирогів так багато, чому б не додати в скарбничку ще один.
Пиріг із манкою та яблуками
Інгредієнти:
- борошно — 130 г;
- цукор — 180 г;
- манка — 160 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- п'ять яблук;
- сік половинки лимона;
- молоко — 200 мл;
- вершкове масло — 50 г.
Висипаємо всі сухі інгредієнти в одну глибоку миску та перемішуємо вінчиком. Суху суміш інгредієнтів поділяємо по чотирьох ємностях порівну. Краще для цього взяти чашки або широкі склянки.
Кисловато-солодкі щільні яблука не очищаючи, хоча якщо хочете, можете і почистити, натираємо на терці, виливаємо лимонний сік і перемішуємо. Просто у мисці ділимо яблучну начинку на три частини.
Беремо квадратну форму для запікання з бортиками, застеляємо пергаментом і висипаємо туди першу порцію сухої суміші інгредієнтів. Розрівнюємо та викладаємо наверх першу порцію яблучної начинки. І так робимо, доки інгредієнти не закінчаться.
У тепле молоко додаємо м'яке вершкове масло та перемішуємо, поки воно не розчиняється.
У майбутньому пирозі протикаємо дерев'яною паличкою багато отворів аж до дна. Виливаємо молочно-вершкову суміш поверх й обережно відправляємо пиріг у духовку.
Випікаємо приблизно 50 хвилин при 180 градусах, доки не зарум'яниться. Готовий пиріг остудити і посипати зверху цукровою пудрою.
А якщо ви хочете щось більш традиційне, то спробуйте приготувати справжній американський пиріг, в якому багато начинки.