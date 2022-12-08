Украинские традиции. Рецепт рыбного борща с сомом

Рецептов борща существуют десятки, если не сотни, но про то, что традиционное блюдо готовят с рыбой – для многих является сюрпризом.

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Оригинальный рецепт борща с сомом и томатным морсом опубликовали в сообществе "їzhakultura". Борщ с печеным сомом всегда готовили в Херсоне, а конкретно этот рецепт – родом из Каховки. Передала его сообществу Екатерина Калюжная. По ее словам – рецепту уже более ста лет.

География борщей с рыбой связана с географией – речная и морская рыба всегда была в украинском рационе. Также рыбные борщи готовили в пост и на поминки.

Известен борщ с карасями, который описывал еще поэт Тарас Шевченко. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья чаще готовили борщи с бычками и прочей морской рыбой.

Но борщ с печеным сомом – это самая настоящая украинская классика. Изначально сома пекли в печи, но в современных реалиях придется воспользоваться духовкой.

Борщ с печеным сомом

Ингредиенты:

Сом – 1 кг;

Фасоль — 50 гр;

Корень петрушки — 80 гр; корня петрушки

Свекла — 80 гр;

Картофель — 200 гр;

Лук — 80 гр;

Морковь — 100 гр;

Капуста — 150 гр;

Помидоры — 80 гр;

Подсолнечное масло — 20 гр;

Укроп, соль, перец, сухой красный перец.

Для морса из помидоров:

Красные помидоры – 1 кг;

Соли – 50 гр.

Для приготовления морса спелые помидоры порезать на 4 части, положить в кастрюлю и посолить. Перемешать, накрыть полотном, сверху придавить грузом и оставить киснуть на 3–4 дня. Полотно нужно стирать и гладить каждый день, чтобы не появилась плесень. Прокисшие нужно перетереть через сито или перебить блендером. Морс можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней и использовать для приготовления борща и других блюд.

[ + – ] Борщ с сомом традиционное блюдо из Херсона

Сома разделать и порезать на порционные кусочки, достать косточки. Обжарить рыбу на сковороде, или запечь в духовке. Если есть рыбья голова, тоже ее запеките, бульон получится наваристей.

Заранее замочите фасоль, так она сварится быстрее, и отварите ее. Положите в кастрюлю, добавьте нарезанную соломкой свеклу. Варите, пока свекла не потеряет цвет. Добавьте целые картофелины. Пока борщ варится, сделайте зажарку.

Мелко порежьте лук, потрите на крупной терке, или порежьте соломкой морковь, потрите на крупной терке, или порежьте соломкой корень петрушки (корень петрушки можно заменить корнем пастернака), обжаривайте и протушивайте на сковроде, пока лук не станет прозрачным,а морковь – мягкой. Под конец добавьте очищенный от кожуры свежий помидор и 150-200 грамм томатного морса.

Когда картофель сварится до полуготовности – положите в кастрюлю обжаренного, или запеченного сома: кусочки рыбы и голову, чуть позже – зажарку. В последнюю очерезь добавьте шинкованную капусту.

В финале достаньте картофель, потолките его, и верните в кастрюлю, посолите и поперчите борщ. Подавайте с острым красным перцем и мелко порезанным укропом.

Напомним, вы можете приготовить традиционный украинский борщ в мультиварке. Оригинальный рецепт опубликовал известный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко.