Українські традиції. Рецепт рибного борщу із сомом із Херсона

Рецептів борщу існує десятки, якщо не сотні, але про те, що традиційну страву готують із рибою — для багатьох є сюрпризом.

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Оригінальний рецепт борщу із сомом та томатним морсом опублікували у співтоваристві "їzhakultura". Борщ із печеним сомом завжди готували в Херсоні, саме цей рецепт — родом з Каховки. Передала його спільноті Катерина Калюжна. За її словами — рецепту вже понад сто років.

Географія борщів з рибою пов'язана з географією — річкова та морська риба завжди була в українському раціоні. Також рибні борщі готували на пост і на поминки.

Відомий борщ із карасями, який описував ще поет Тарас Шевченко. Жителі Донбасу, Херсона та Запоріжжя частіше готували борщі з бичками та іншою морською рибою.

Але борщ із печеним сомом — це справжнісінька українська класика. Спочатку сома пекли в печі, але в сучасних реаліях доведеться скористатися духовкою.

Борщ із печеним сомом

Складові:

Сом — 1 кг;

Квасоля — 50 г;

Корінь петрушки — 80 г;

Буряк — 80 г;

Картопля — 200 г;

Цибуля — 80 г;

Морква — 100 г;

Капуста — 150 г;

Помідори — 80 г;

Соняшникова олія — 20 г;

Кріп, сіль, перець, сухий червоний перець.

Для морсу з помідорів:

Червоні помідори — 1 кг;

Сіль — 50 г

Для приготування морсу стиглі помідори нарізати на 4 частини, покласти в каструлю і посолити. Перемішати, накрити полотном, зверху придавити вантажем і залишити на 3–4 дні. Полотно потрібно прати й гладити щодня, щоб не з'явилася пліснява. Прокислі перетерти через сито або перебити блендером. Морс можна зберігати в холодильнику протягом кількох днів та використовувати для приготування борщу та інших страв.

[ + – ] Борщ із сомом традиційна страва з Херсона

Сома обробити та порізати на порційні шматочки, дістати кісточки. Обсмажити рибу на сковороді або запекти в духовці. Якщо є риб'яча голова, теж її запікайте, бульйон вийде наварити.

Заздалегідь замочіть квасолю, так вона звариться швидше, і відваріть її. Покладіть у каструлю, додайте нарізану соломкою буряки. Варіть, поки буряк не втратить колір. Додайте цілі картоплини. Поки борщ вариться, зробіть засмажку.

Дрібно поріжте цибулю, потріть на крупній тертці, або поріжте моркву соломкою, потріть на крупній тертці, або поріжте соломкою корінь петрушки (корінь петрушки можна замінити коренем пастернаку), обсмажуйте і протушкуйте на сковороді, поки цибуля не стане прозорою, а морква. Під кінець додайте очищений від шкірки свіжий помідор і 150-200 г томатного морсу.

Коли картопля звариться до напівготовності — покладіть у каструлю обсмаженого або запеченого сома: шматочки риби та голову, трохи пізніше — засмажку. В останню чергу додайте шатковану капусту.

У фіналі дістаньте картоплю і поверніть у каструлю, посоліть і поперчіть борщ. Подавайте з гострим червоним перцем та дрібно порізаним кропом.

Нагадаємо, ви можете приготувати традиційний український борщ у мультиварці. Оригінальний рецепт опублікував відомий блогер та ресторатор Євген Клопотенко.