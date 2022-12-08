Вкусная и хрустящая. Рецепт квашеной капусты с медом

Квашеная капуста, приготовленная по всем правилам, это источник витаминов и идеальная зимняя закуска.

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Квашеная капуста – это идеальная зимняя еда. Белокочанная капуста доступна, а если сквасить ее по всем правилам, без уксуса, то получится настоящий кладезь витаминов. По содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) квашеная капуста превосходит даже лимоны.

Традиционно, для квашеной капусты требуется, собственно, капуста, соль и немного моркови. Но можно разнообразить рецепт и приготовить квашеную капусту с медом. Рецепт опубликовала известный кулинарный блогер Татьяна Юшина. Капуста получается невероятно хрустящая и очень вкусная.

Квашеная капуста с медом

Ингредиенты:

Большая головка капусты;

Соль – 1,5 ст. л.;

Мед – 1,5 ст. л;

Одна крупная морковка;

Ароматное подсолнечное масло для подачи.

Сначала варим рассол. Из расчета: на 1 литр воды – 1,5 столовой ложки соли. Доведите до кипения и охладите, пока рассол не станет теплым. Добавьте в рассол 1,5 столовой ложки меда и помешайте, пока мед не растворится. Лучше рассола сделать побольше, потому что в критический момент его может не хватить.

Отставьте, чтобы рассол полностью охладился. Нашинкуйте капусту, или тонко нарежьте. Если хотите – натрите на крупной терке морковку, добавьте и перемешайте. Плотно утрамбуйте капусту в те емкости, в которых вы будете ее квасить. Лучше всего взять банки. Залейте капусту рассолом и оставьте на столе минимум на два дня. Капуста сквасится в зависимости от температуры на вашей кухне – чем теплее, тем быстрее она квасится. Обязательно время от времени перемешивайте капусту деревянной палочкой (например, для суши).

Блогер отмечает, что она квасила капусту в двух банках: на три литра и на полтора. И на эту порцию у нее ушла двойная порция рассола.

Готовую капусту обязательно поставьте в холодильник. Подавайте с ароматным подсолнечным маслом и луком.

Напомним, также вы можете заквасить капусту без меда. Для квашеной капусты любой рецепт хорош.