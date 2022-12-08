Смачна та хрумка. Рецепт квашеної капусти з медом

Квашена капуста, приготована за всіма правилами, це джерело вітамінів та ідеальна зимова закуска.

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Квашена капуста — це ідеальна зимова їжа. Білокачанна капуста доступна, а якщо заквасити її за всіма правилами, без оцту, то вийде справжнє джерело вітамінів. За вмістом аскорбінової кислоти (вітаміну С) квашена капуста перевершує навіть лимони.

Зазвичай, для квашеної капусти потрібно, власне, капуста, сіль і трохи моркви. Але можна урізноманітнити рецепт і приготувати квашену капусту з медом. Рецепт опублікувала відома кулінарна блогерка Тетяна Юшина. Капуста виходить неймовірно хрумка і дуже смачна.

Квашена капуста з медом

Складові:

Велика головка капусти;

Сіль — 1,5 ст. л.;

Мед — 1,5 ст. л.;

Одна велика морквина;

Ароматна олія для подачі.

Спочатку варимо розсіл. З розрахунку: на 1 літр води — 1,5 столової ложки солі. Доведіть до кипіння і охолодіть, поки розсіл не стане теплим. Додайте в розсіл 1,5 столової ложки меду і помішайте, поки мед не розчиниться. Краще розсолу зробити більше, тому що в критичний момент його може не вистачити.

Відставте, щоб розсіл повністю охолов. Нашинкуйте капусту, або тонко наріжте. Якщо хочете — натріть на великій тертці моркву, додайте та перемішайте. Щільно утрамбуйте капусту в ті місткості, в яких ви її кваситимете. Найкраще взяти банки. Залийте капусту розсолом і залиште на столі щонайменше на два дні. Капуста закваситься в залежності від температури на вашій кухні — чим тепліше, тим швидше вона кваситься. Обов'язково перемішуйте капусту дерев'яною паличкою (наприклад, для суші).

Блогерка зазначає, що вона квасила капусту у двох банках: на три літри та на півтора. І на цю порцію в неї пішла подвійна порція розсолу.

Готову капусту обов'язково поставте у холодильник. Подавайте з ароматною олією та цибулею.

Нагадаємо, також ви можете заквасити капусту без меду. Для квашеної капусти будь-який рецепт хороший.