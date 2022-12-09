Торт без выпечки. Простой рецепт шоколадного чизкейка из трех ингредиентов

В этом десерте нет теста, зато есть много шоколада

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Чизкейк – это один из самых популярных в мире десертов. Но обычно для него требуется много ингредиентов и много времени на готовку. Кулинарный блогер Кристина Команюк, которая ведет в Instagram блог под ником food_1333, предлагает приготовить вкусный шоколадный чизкейк всего из трех ингредиентов и без выпечки.

Шоколадный чизкейк

Ингредиенты:

Творожный сыр — 450 гр;

Черный шоколад 70% — 340 гр (250+90);

Сливки 10% — 80 гр.

250 грамм шоколада нужно растопить на водяной бане, добавить творожный сыр и хорошенько перемешать венчиком, или блендером.

Распределяем массу в круглой разъемной форме диаметром в 15 сантиметров и отправляем в холодильник на 2 часа.

Нагреваем сливки на небольшом огне, добавляем 90 грамм шоколада и размешиваем венчиком, пока масса не станет однородной. Если шоколад не растворился, то ставим на водяную баню и мешаем, пока не растворится. Заливаем шоколадную массу со сливками на чизкейк и отправляем в холодильник еще минут на десять. И все, чизкейк без выпечки готов.

Без выпечки можно приготовить и более традиционный чизкейк: с печеньем и ванилью.