Торт без выпечки. Простой рецепт шоколадного чизкейка из трех ингредиентов
В этом десерте нет теста, зато есть много шоколада
Чизкейк – это один из самых популярных в мире десертов. Но обычно для него требуется много ингредиентов и много времени на готовку. Кулинарный блогер Кристина Команюк, которая ведет в Instagram блог под ником food_1333, предлагает приготовить вкусный шоколадный чизкейк всего из трех ингредиентов и без выпечки.
Шоколадный чизкейк
Ингредиенты:
- Творожный сыр — 450 гр;
- Черный шоколад 70% — 340 гр (250+90);
- Сливки 10% — 80 гр.
250 грамм шоколада нужно растопить на водяной бане, добавить творожный сыр и хорошенько перемешать венчиком, или блендером.
Распределяем массу в круглой разъемной форме диаметром в 15 сантиметров и отправляем в холодильник на 2 часа.
Нагреваем сливки на небольшом огне, добавляем 90 грамм шоколада и размешиваем венчиком, пока масса не станет однородной. Если шоколад не растворился, то ставим на водяную баню и мешаем, пока не растворится. Заливаем шоколадную массу со сливками на чизкейк и отправляем в холодильник еще минут на десять. И все, чизкейк без выпечки готов.
Без выпечки можно приготовить и более традиционный чизкейк: с печеньем и ванилью.