Торт без випічки. Простий рецепт шоколадного чизкейка з трьох інгредієнтів
У цьому десерті немає тіста, зате багато шоколаду
Чизкейк – це один із найпопулярніших у світі десертів. Але зазвичай йому потрібно багато інгредієнтів і багато часу на приготування. Кулінарна блогерка Крістіна Команюк, яка веде в Instagram блог під ніком food_1333, пропонує приготувати смачний шоколадний чізкейк лише з трьох інгредієнтів та без випічки.
Шоколадний чизкейк
Складові:
- Домашній сир — 450 г;
- Чорний шоколад 70% — 340 г (250+90);
- Вершки 10% — 80 г.
250 г шоколаду потрібно розтопити на водяній бані, додати сирний сир і добре перемішати віночком або блендером.
Розподіляємо масу в круглій роз'ємній формі діаметром 15 сантиметрів і відправляємо в холодильник на 2 години.
Нагріваємо вершки на невеликому вогні, додаємо 90 грамів шоколаду і розмішуємо віночком, поки маса не стане однорідною. Якщо шоколад не розчинився, то ставимо на водяну лазню та помішуємо, поки не розчиниться. Заливаємо шоколадну масу з вершками на чизкейк і відправляємо в холодильник ще хвилин на десять. І все, чизкейк без випічки готовий.
Без випічки можна приготувати і традиційніший чизкейк: з печивом і ваніллю.