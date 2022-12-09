Торт без випічки. Простий рецепт шоколадного чизкейка з трьох інгредієнтів

У цьому десерті немає тіста, зате багато шоколаду

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Чизкейк – це один із найпопулярніших у світі десертів. Але зазвичай йому потрібно багато інгредієнтів і багато часу на приготування. Кулінарна блогерка Крістіна Команюк, яка веде в Instagram блог під ніком food_1333, пропонує приготувати смачний шоколадний чізкейк лише з трьох інгредієнтів та без випічки.

Шоколадний чизкейк

Складові:

Домашній сир — 450 г;

Чорний шоколад 70% — 340 г (250+90);

Вершки 10% — 80 г.

250 г шоколаду потрібно розтопити на водяній бані, додати сирний сир і добре перемішати віночком або блендером.

Розподіляємо масу в круглій роз'ємній формі діаметром 15 сантиметрів і відправляємо в холодильник на 2 години.

Нагріваємо вершки на невеликому вогні, додаємо 90 грамів шоколаду і розмішуємо віночком, поки маса не стане однорідною. Якщо шоколад не розчинився, то ставимо на водяну лазню та помішуємо, поки не розчиниться. Заливаємо шоколадну масу з вершками на чизкейк і відправляємо в холодильник ще хвилин на десять. І все, чизкейк без випічки готовий.

Без випічки можна приготувати і традиційніший чизкейк: з печивом і ваніллю.