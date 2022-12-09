Вместо котлет. Рецепт слоеного мясного хлеба

Когда не хочется готовить и жарить котлеты – мясной хлеб может стать отличной альтернативой.

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Мясной хлеб придумал, по легенде, придворный мясник курфюрста Карла Теодора Пфальцского еще в 1776 году. Только в немецкой, австрийской и швейцарской кухне мясной хлеб известен под названием Leberkäse – в буквальном переводе: "сыр из печени". Готовили его из запеченного фарша для колбас, добавляя в него ливер, язык и бекон. Это до сих пор популярный элемент уличной еды в этих странах.

Мясной хлеб – сытное блюдо, которое просто готовить из мясного фарша с добавлением разных ингредиентов. Идеально к любому гарниру и прекрасно сохраняется в холодильнике.

Слоеный мясной хлеб с фетой и сладким перцем

Ингредиенты:

Две черствые булочки;

Одна луковица;

Пучок петрушки;

По одному красному и желтому перцу;

Сыр фета – 200 гр;

Кунжут – 30 гр (можно обойтись и без него);

Фарш — 750 гр;

Два яйца;

Горчица – 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец.

Замочить черствые булочки в воде (можно использовать любой белый черствый хлеб). Луковицк очистить и мелко нарезать. Петрушку мелко порубить, а перцы нарезать полосками. Фету разрежьте тонкими ломтиками. Обжарьте кунжут на сковороде без масла.

Смешайте фарш, яйца, нарезанный лук, горчицу, петрушку и отжатый хлеб. Поперчите и посолите. Запекать мясной хлеб можно как в высокой форме для кекса, так и на противне, застеленном пергаментом.

Выложите треть фарша, разложите ломтики желтого перца, сверху ломтики феты, накройте еще одной третью фарша и выложить ломтики красного перца. Выложите остатки фарша и придайте мясному хлебу форму батона. Посыпьте кунжутом и поставить на 45—50 мин в духовку, разогретую до 180 градусов.

Если вы все-таки предпочитаете котлеты, то рекомендуем попробовать приготовить идеальные куриные котлеты. Если соблюдать рецептуру, то они получатся сочными и вкусными.