Замість котлет. Рецепт листкового м'ясного хліба

Коли не хочеться готувати та смажити котлети — м'ясний хліб може стати чудовою альтернативою.

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За легендою, м'ясний хліб вигадав придворний м'ясник курфюрста Карла Теодора Пфальцського ще у 1776 році. Лише у німецькій, австрійській та швейцарській кухні м'ясний хліб відомий під назвою Leberkäse — у буквальному перекладі: "сир із печінки". Готували його із запеченого фаршу для ковбас, додаючи до нього лівер, язик та бекон. Це й досі популярний елемент вуличної їжі у цих країнах.

М'ясний хліб — ситна страва, яку легко готувати з м'ясного фаршу з додаванням різних інгредієнтів. Ідеально до будь-якого гарніру і чудово зберігається у холодильнику.

Листковий м'ясний хліб з фетою та солодким перцем

Складові:

Дві черстві булочки;

Одна цибулина;

Пучок петрушки;

По одному червоному та жовтому перцю;

Сир фета — 200 г;

Кунжут — 30 гр (можна обійтися без нього);

Фарш — 750 гр;

Два яйця;

Гірчиця — 1 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець.

Замочити черстві булочки у воді (можна використати будь-який білий черствий хліб). Цибулину очистити та дрібно нарізати. Петрушку дрібно посікти, а перці нарізати смужками. Фету розріжте тонкими скибочками. Обсмажте кунжут на сковороді без олії.

Змішайте фарш, яйця, нарізану цибулю, гірчицю, петрушку та віджатий хліб. Поперчіть і посоліть. Запікати м'ясний хліб можна як у високій формі для кексу, так і на листі, застеленому пергаментом.

Викладіть третину фаршу, розкладіть скибочки жовтого перцю, зверху скибочки фети, накрийте ще однією третиною фаршу і викладіть скибочки червоного перцю. Викладіть залишки фаршу і надайте м'ясному хлібу форму батона. Посипте кунжутом і поставте на 45-50 хв в духовку, розігріту до 180 градусів.

Якщо ви все-таки надаєте перевагу котлетам, то рекомендуємо спробувати приготувати ідеальні курячі котлети. Якщо дотримуватися рецептури, то вони вийдуть соковитими та смачними.