Замість котлет. Рецепт листкового м'ясного хліба
Коли не хочеться готувати та смажити котлети — м'ясний хліб може стати чудовою альтернативою.
За легендою, м'ясний хліб вигадав придворний м'ясник курфюрста Карла Теодора Пфальцського ще у 1776 році. Лише у німецькій, австрійській та швейцарській кухні м'ясний хліб відомий під назвою Leberkäse — у буквальному перекладі: "сир із печінки". Готували його із запеченого фаршу для ковбас, додаючи до нього лівер, язик та бекон. Це й досі популярний елемент вуличної їжі у цих країнах.
М'ясний хліб — ситна страва, яку легко готувати з м'ясного фаршу з додаванням різних інгредієнтів. Ідеально до будь-якого гарніру і чудово зберігається у холодильнику.
Листковий м'ясний хліб з фетою та солодким перцем
Складові:
- Дві черстві булочки;
- Одна цибулина;
- Пучок петрушки;
- По одному червоному та жовтому перцю;
- Сир фета — 200 г;
- Кунжут — 30 гр (можна обійтися без нього);
- Фарш — 750 гр;
- Два яйця;
- Гірчиця — 1 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець.
Замочити черстві булочки у воді (можна використати будь-який білий черствий хліб). Цибулину очистити та дрібно нарізати. Петрушку дрібно посікти, а перці нарізати смужками. Фету розріжте тонкими скибочками. Обсмажте кунжут на сковороді без олії.
Змішайте фарш, яйця, нарізану цибулю, гірчицю, петрушку та віджатий хліб. Поперчіть і посоліть. Запікати м'ясний хліб можна як у високій формі для кексу, так і на листі, застеленому пергаментом.
Викладіть третину фаршу, розкладіть скибочки жовтого перцю, зверху скибочки фети, накрийте ще однією третиною фаршу і викладіть скибочки червоного перцю. Викладіть залишки фаршу і надайте м'ясному хлібу форму батона. Посипте кунжутом і поставте на 45-50 хв в духовку, розігріту до 180 градусів.
Якщо ви все-таки надаєте перевагу котлетам, то рекомендуємо спробувати приготувати ідеальні курячі котлети. Якщо дотримуватися рецептури, то вони вийдуть соковитими та смачними.