Идеально для бутербродов. Простая намазка на хлеб со шпротами

Это блюдо в Дании называют смерребред.

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Смерребред — это классическая датская закуска. Бутерброды с разными намазками, рыбой, или мясом готовят на завтрак и ланч.

Также это популярная уличная еда. Видов смерребред столько, что сосчитать их невозможно. Но смерребред со шпротами плавленым сыром приготовить проще всего. И еще это очень вкусно с ржаным, или ячменным хлебом.

Намазка на бутерброды со шпротами

Ингредиенты:

Ржаной хлеб – четыре ломтика;

Шпроты – восемь рыбок;

Три плавленых сырка;

Маринованные огурцы — 200 гр;

Одна головка сладкого красного лука;

Шнитт-лук, или зеленый лук для украшения;

Два яйца;

Редис, можно заменить свежим огурцом.

Плавленый сырок нужно расплавить в сотейнике, добавив пару ложек воды, чтобы получился густой соус. Нарезаем маринованные огурчики мелкими кубиками и смешиваем с расплавленным сыром. Выкладываем сырную массу на хлеб. Его можно слегка подсушить на сковороде без масла. Варим яйца вкрутую и нарезаем кружками. Кладем поверх сырной намазки, сверху укладываем по две шпроты. Лук нарезаем кольцами и кладем сверху по два-три колечка. Нарезаем редис тонкими кружочками и кладем сверху. Посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.

Если вам нравятся намазки на бутерброды из рыбы, то вы можете приготовить классическую закуску: намазку из сельди и моркови со вкусом красной икры.