Ідеально для бутербродів. Проста намазка на хліб із шпротами
Цю страву в Данії називають смерребред.
Смерребред — це класична данська закуска. Бутерброди з різними намазками, рибою або м'ясом готують на сніданок і ланч.
Також це популярна вулична їжа. Видів смерребред стільки, що порахувати їх неможливо. Але смерребред зі шпротами плавленим сиром приготувати найпростіше. І ще це дуже смачно з житнім або ячмінним хлібом.
Намазка на бутерброди зі шпротами
Складові:
- Житній хліб — чотири скибочки;
- Шпроти — вісім рибок;
- Три плавлені сирки;
- Мариновані огірки — 200 гр;
- Одна головка солодкої червоної цибулі;
- Шнітт-цибуля, або зелена цибуля для прикраси;
- Два яйця;
- Редиска, можна замінити свіжим огірком.
Плавлений сирок потрібно розплавити в сотейнику, додавши пару ложок води, щоб вийшов густий соус. Нарізаємо мариновані огірочки дрібними кубиками та змішуємо з розплавленим сиром. Викладаємо сирну масу на хліб. Його можна трохи підсушити на сковороді без масла. Варимо яйця круто і нарізаємо кружальцями. Кладемо поверх сирної намазки, зверху укладаємо по дві шпроти. Цибулю нарізаємо кільцями і кладемо зверху по два-три кільця. Нарізаємо редиску тонкими кружальцями і кладемо зверху. Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Якщо вам подобаються намазки на бутерброди з риби, ви можете приготувати класичну закуску: намазку з оселедця і моркви зі смаком червоної ікри.