Ідеально для бутербродів. Проста намазка на хліб із шпротами

Цю страву в Данії називають смерребред.

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Смерребред — це класична данська закуска. Бутерброди з різними намазками, рибою або м'ясом готують на сніданок і ланч.

Також це популярна вулична їжа. Видів смерребред стільки, що порахувати їх неможливо. Але смерребред зі шпротами плавленим сиром приготувати найпростіше. І ще це дуже смачно з житнім або ячмінним хлібом.

Намазка на бутерброди зі шпротами

Складові:

Житній хліб — чотири скибочки;

Шпроти — вісім рибок;

Три плавлені сирки;

Мариновані огірки — 200 гр;

Одна головка солодкої червоної цибулі;

Шнітт-цибуля, або зелена цибуля для прикраси;

Два яйця;

Редиска, можна замінити свіжим огірком.

Плавлений сирок потрібно розплавити в сотейнику, додавши пару ложок води, щоб вийшов густий соус. Нарізаємо мариновані огірочки дрібними кубиками та змішуємо з розплавленим сиром. Викладаємо сирну масу на хліб. Його можна трохи підсушити на сковороді без масла. Варимо яйця круто і нарізаємо кружальцями. Кладемо поверх сирної намазки, зверху укладаємо по дві шпроти. Цибулю нарізаємо кільцями і кладемо зверху по два-три кільця. Нарізаємо редиску тонкими кружальцями і кладемо зверху. Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Якщо вам подобаються намазки на бутерброди з риби, ви можете приготувати класичну закуску: намазку з оселедця і моркви зі смаком червоної ікри.