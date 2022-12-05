Класична закуска. Рецепт намазки на бутерброди зі смаком червоної ікри

Потрібні всього чотири інгредієнти й найсмачніша намазка "Хибна ікра" готова.

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Намазка, яка відома під назвою "Хибна ікра", або "Червона ікра", була придумана ще за радянських часів, коли червона ікра була дефіцитом, а оселедець, який продавався в магазинах, іноді був дуже солоним.

Саме тоді господині й придумали поєднувати його з іншими продуктами, щоб оселедець таки можна було їсти. До речі, салат "Оселедець під шубою", з'явився саме тоді, адже поєднання солоної риби та варених, або запечених овочів виявилося дуже виграшним.

Тому, готуючи намазку, постарайтеся знайти добре соленого оселедця. Тоді й намазка вийде смачнішою.

Намазка "Червона ікра"

Складові:

1 оселедець

100 г плавленого сиру

40 г вершкового масла

Одна велика морква

Головний інгредієнт тут, як не дивно, це морква. Її можна відварити, а можна й запекти. Тоді смак буде інтенсивнішим. Якщо вирішили запікати — помийте моркву, почистіть, поріжте великими брусками, збризкайте олією та запікайте на фользі.

Оселедець чистимо. Це не так складно, як здається на перший погляд. У оселедця відрізаємо голову і розрізаємо черевце. Виймаємо ікру або молоки та ретельно вичищаємо від чорної плівки. Відрізаємо хвіст і зрізаємо краї черевця. Робимо обережний надріз уздовж спинки й видаляємо спинний плавець. Потім знімаємо шкіру і зрізаємо плавці з боку черевця. Проводимо пальцем вздовж хребта та акуратно відокремлюємо філе від хребта. За допомогою пінцета забираємо дрібні кісточки.

Плавлений сир можна подрібнити у блендері, але краще натерти на великій тертці. Оселедець ріжемо на шматочки, закидаємо в блендер разом з морквиною, додаємо натертий сирок і розм'якшене вершкове масло. Перемішуємо до однорідності. І намазка готова.

На смак вона, щоправда, нагадує червону ікру, але, звичайно, набагато дешевше. Її можна подавати як на бутербродах, так і, наприклад, із запеченою картоплею.

Ви також можете приготувати салат "Оселедець під шубою", і спробувати ще одну намазку з оселедця, яка відмінно підійде для бутербродів.