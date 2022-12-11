Идеальная закуска на праздничный стол. Рулетики из лаваша с красной рыбой

Из тонкого лаваша можно приготовить множество вкусных и простых блюд, которые вполне могут украсить праздничный стол.

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Тонкий лаваш – идеальный ингредиент для приготовления простых и вкусных закусок. Тем более скоро нас ждут новогодние праздники, а значит, эта тема актуальна, как никогда.

Из лаваша можно приготовить много вкусных блюд, но если дополнить этот ингредиент несколькими изысканными продуктами, то можно получить идеальную праздничную закуску, которая украсит и рождественский и новогодний стол.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 штука;

Слабосоленая красная рыба — 200 гр;

Свежие огурцы — 400 гр;

Творожный сыр — 150 гр;

Сметана, или несладкий йогурт вроде греческого — 60 гр;

Пучок укропа.

Для начала нужно подготовить все ингредиенты. Мелко режем укроп, нарезаем свежие огурцы на тонкие ленты с помощью овощечистки, или мандолины. Если таковых инструментов нет, воспользуемся острым ножом. Желательно выбирать огурцы с минимумом семян. Они слишком сочные и лаваш может размокнуть еще до подачи на стол. Нарезаем рыбу тонкими ломтиками. Можно сразу купить уже нарезанное филе – это сэкономит время.

Смешиваем творожный сыр, сметану и укроп. Смазываем лаваш этой массой, выкладываем рыбу, следом огуречные ленты, аккуратно скручиваем лаваш в рулет и нарезаем на порции. Делать это желательно уже перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы писали, какие вкусные блюда можно приготовить из тонкого лаваша с разными ингредиентами: как горячие, так и холодные закуски.

Также Фокус писал, как можно собрать новогодний стол всего за тысячу гривен. Главное, закупить продукты заранее и составить меню из четырех изысканных блюд классической праздничной кухни.