Ідеальна закуска на святковий стіл. Рулетики з лаваша з червоною рибою

З тонкого лаваша можна приготувати безліч смачних і простих страв, які можуть прикрасити святковий стіл.

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Тонкий лаваш — ідеальний інгредієнт для приготування простих та смачних закусок. Тим паче скоро на нас чекають новорічні свята, а отже, ця тема актуальна, як ніколи.

З лаваша можна приготувати багато смачних страв, але якщо доповнити цей інгредієнт декількома вишуканими продуктами, можна отримати ідеальну святкову закуску, яка прикрасить і різдвяний і новорічний стіл.

Рулетики з лаваша з червоною рибою

Складові:

Тонкий лаваш — 1 штука;

Слабосолона червона риба — 200 гр;

Свіжі огірки — 400 гр;

Сирний сир — 150 гр;

Сметана, або несолодкий йогурт на зразок грецького — 60 гр;

Пучок кропу.

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Дрібно ріжемо кріп, нарізаємо свіжі огірки на тонкі стрічки за допомогою овочечистки. Якщо такого інструменту немає, скористаємося гострим ножем. Бажано вибирати огірки з мінімумом насіння. Вони надто соковиті і лаваш може розмокнути ще до подачі на стіл. Нарізаємо рибу тонкими скибочками. Можна відразу купити вже нарізане філе — це заощадить час.

Змішуємо сирний сир, сметану та кріп. Змащуємо лаваш цією масою, викладаємо рибу, слідом огіркові стрічки, акуратно скручуємо лаваш у рулет і нарізаємо на порції. Робити це бажано перед подачею на стіл.

Нагадаємо, раніше ми писали, які смачні страви можна приготувати з тонкого лаваша із різними інгредієнтами: як гарячі, так і холодні закуски.

Також Фокус писав, як можна зібрати новорічний стіл лише за тисячу гривень. Головне, закупити продукти заздалегідь та скласти меню із чотирьох вишуканих страв класичної святкової кухні.