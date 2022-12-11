Простой рецепт. Идеальный торт к чаю с шоколадным кремом

Если вы любите шоколад и бисквиты, то этот торт вам точно подойдет.

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Торт к чаю – это всегда хорошая идея, и если у вас есть время и вдохновение, вы можете приготовить его самостоятельно.

Торт к чаю с шоколадным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца — 5 штук;

Сахар — 150 гр;

Щепотка соли;

Мука — 80 гр;

Разрыхлитель — 10 гр;

Какао-порошок — 3 ст. л.

Для крема:

Сливки 33% — 300 мл;

Сахарная пудра — 3 ст. л.;

Творожный сыр — 140 гр;

Ванилин — 1 гр;

Какао — 2 ст. л.

Для шоколадного ганаша:

Черный шоколад — 120 гр;

Сливки 33% — 100 мл.

Для пропитки коржей: сгущенное молоко с водой.

Отделяем белки от желтков. Желтки отставляем, в белки добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до устойчивых пиков. Добавляем 150 грамм сахара и продолжаем взбивать. Отдельно взбиваем желтки и добавляем в белковую массу с сахаром.

Перемешиваем яичную смесь силиконовой лопаткой. Добавляем муку, разрыхлитель и какао-порошок, аккуратно перемешиваем лопаткой. Сухую смесь лучше просеять, чтобы не было комочков.

Выливаем тесто в разъемную форму диаметром 22 см. Разогреваем духовку до 170 градусов. Выпекаем 50 минут.

Готовый бисквит остужаем и разрезаем на три коржа.

Готовим крем: смешиваем сливки, творожный сыр, сахарную пудру и ванилин. Перемешиваем миксером . Добавляем какао-порошок и снова перемешиваем.

Пора собирать торт. Можно пропитать коржи смесью сгущенного молока и кипяченой прохладной воды. Можно обойтись без этого этапа. Тогда просто кладем первый корж, наносим слой крема, накрываем коржом, снова наносим слой крема и накрываем последним коржом. Сверху и по бокам также покрываем кремом.

Готовим шоколадный ганаш. Заливаем шоколад сливками, растапливаем в микроволновке, или на водяной бане. Перемешиваем и выливаем на торт. Ставим в холодильник хотя бы на час, чтобы торт застыл.

Вы можете приготовить и знакомый с детства "Пломбирный" торт без выпечки, весь секрет которого в оригинальном и вкусном креме.