Простой рецепт. Идеальный торт к чаю с шоколадным кремом
Если вы любите шоколад и бисквиты, то этот торт вам точно подойдет.
Торт к чаю – это всегда хорошая идея, и если у вас есть время и вдохновение, вы можете приготовить его самостоятельно.
Торт к чаю с шоколадным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца — 5 штук;
- Сахар — 150 гр;
- Щепотка соли;
- Мука — 80 гр;
- Разрыхлитель — 10 гр;
- Какао-порошок — 3 ст. л.
Для крема:
- Сливки 33% — 300 мл;
- Сахарная пудра — 3 ст. л.;
- Творожный сыр — 140 гр;
- Ванилин — 1 гр;
- Какао — 2 ст. л.
Для шоколадного ганаша:
- Черный шоколад — 120 гр;
- Сливки 33% — 100 мл.
- Для пропитки коржей: сгущенное молоко с водой.
Отделяем белки от желтков. Желтки отставляем, в белки добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до устойчивых пиков. Добавляем 150 грамм сахара и продолжаем взбивать. Отдельно взбиваем желтки и добавляем в белковую массу с сахаром.
Перемешиваем яичную смесь силиконовой лопаткой. Добавляем муку, разрыхлитель и какао-порошок, аккуратно перемешиваем лопаткой. Сухую смесь лучше просеять, чтобы не было комочков.
Выливаем тесто в разъемную форму диаметром 22 см. Разогреваем духовку до 170 градусов. Выпекаем 50 минут.
Готовый бисквит остужаем и разрезаем на три коржа.
Готовим крем: смешиваем сливки, творожный сыр, сахарную пудру и ванилин. Перемешиваем миксером . Добавляем какао-порошок и снова перемешиваем.
Пора собирать торт. Можно пропитать коржи смесью сгущенного молока и кипяченой прохладной воды. Можно обойтись без этого этапа. Тогда просто кладем первый корж, наносим слой крема, накрываем коржом, снова наносим слой крема и накрываем последним коржом. Сверху и по бокам также покрываем кремом.
Готовим шоколадный ганаш. Заливаем шоколад сливками, растапливаем в микроволновке, или на водяной бане. Перемешиваем и выливаем на торт. Ставим в холодильник хотя бы на час, чтобы торт застыл.
Вы можете приготовить и знакомый с детства "Пломбирный" торт без выпечки, весь секрет которого в оригинальном и вкусном креме.