Простий рецепт. Ідеальний торт до чаю із шоколадним кремом
Якщо ви любите шоколад та бісквіти, то цей торт вам точно підійде.
Торт до чаю — це завжди хороша ідея, і якщо у вас є час та натхнення, ви можете приготувати його самостійно.
Торт до чаю з шоколадним кремом
Складові:
Для тіста:
- Яйця — 5 штук;
- Цукор — 150 гр;
- Дрібка солі;
- Борошно — 80 гр;
- Розпушувач — 10 гр;
- Какао-порошок — 3 ст. л.
Для крему:
- Вершки 33% — 300 мл;
- Цукрова пудра — 3 ст. л.;
- Сирний сир — 140 гр;
- Ванілін — 1 гр;
- Какао — 2 ст. л.
Для шоколадного ганашу:
- Чорний шоколад — 120 гр;
- Вершки 33% — 100 мл.
- Для просочення коржів: молоко згущене з водою.
Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки відставляємо, додаємо в білки щіпку солі і збиваємо міксером до стійких піків. Додаємо 150 г цукру і продовжуємо збивати. Окремо збиваємо жовтки і додаємо в білкову масу із цукром.
Перемішуємо яєчну суміш силіконовою лопаткою. Додаємо борошно, розпушувач та какао-порошок, акуратно перемішуємо лопаткою. Суху суміш краще просіяти, щоб не було грудочок.
Виливаємо тісто в роз'ємну форму діаметром 22 см. Розігріваємо духовку до 170 градусів. Випікаємо 50 хвилин.
Готовий бісквіт остудити і розрізати на три коржі.
Готуємо крем: змішуємо вершки, сир, сирну цукрову пудру і ванілін. Перемішуємо міксером. Додаємо какао-порошок і знову перемішуємо.
Час збирати торт. Можна просочити коржі сумішшю згущеного молока і кип'яченої прохолодної води. Можна уникнути цього етапу. Тоді просто кладемо перший корж, наносимо шар крему, накриваємо коржем, знову наносимо шар крему і накриваємо останнім коржем. Зверху та з боків також покриваємо кремом.
Готуємо шоколадний ганаш. Заливаємо шоколад вершками, розтоплюємо в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Перемішуємо та виливаємо на торт. Ставимо в холодильник хоча б на годину, щоби торт застиг.
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