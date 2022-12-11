Простий рецепт. Ідеальний торт до чаю із шоколадним кремом

Якщо ви любите шоколад та бісквіти, то цей торт вам точно підійде.

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Торт до чаю — це завжди хороша ідея, і якщо у вас є час та натхнення, ви можете приготувати його самостійно.

Торт до чаю з шоколадним кремом

Складові:

Для тіста:

Яйця — 5 штук;

Цукор — 150 гр;

Дрібка солі;

Борошно — 80 гр;

Розпушувач — 10 гр;

Какао-порошок — 3 ст. л.

Для крему:

Вершки 33% — 300 мл;

Цукрова пудра — 3 ст. л.;

Сирний сир — 140 гр;

Ванілін — 1 гр;

Какао — 2 ст. л.

Для шоколадного ганашу:

Чорний шоколад — 120 гр;

Вершки 33% — 100 мл.

Для просочення коржів: молоко згущене з водою.

Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки відставляємо, додаємо в білки щіпку солі і збиваємо міксером до стійких піків. Додаємо 150 г цукру і продовжуємо збивати. Окремо збиваємо жовтки і додаємо в білкову масу із цукром.

Перемішуємо яєчну суміш силіконовою лопаткою. Додаємо борошно, розпушувач та какао-порошок, акуратно перемішуємо лопаткою. Суху суміш краще просіяти, щоб не було грудочок.

Виливаємо тісто в роз'ємну форму діаметром 22 см. Розігріваємо духовку до 170 градусів. Випікаємо 50 хвилин.

Готовий бісквіт остудити і розрізати на три коржі.

Готуємо крем: змішуємо вершки, сир, сирну цукрову пудру і ванілін. Перемішуємо міксером. Додаємо какао-порошок і знову перемішуємо.

Час збирати торт. Можна просочити коржі сумішшю згущеного молока і кип'яченої прохолодної води. Можна уникнути цього етапу. Тоді просто кладемо перший корж, наносимо шар крему, накриваємо коржем, знову наносимо шар крему і накриваємо останнім коржем. Зверху та з боків також покриваємо кремом.

Готуємо шоколадний ганаш. Заливаємо шоколад вершками, розтоплюємо в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Перемішуємо та виливаємо на торт. Ставимо в холодильник хоча б на годину, щоби торт застиг.

Ви можете приготувати і знайомий з дитинства "Пломбірний" торт без випічки, весь секрет якого в оригінальному та смачному кремі.