Торт "Пломбірний": фантастичний десерт без печива та випічки

Головний секрет торта — у правильно приготовленому кремі.

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Десертів багато не буває, а якщо у них — знайомий та улюблений з дитинства смак, то й поготів. Пропонуємо приготувати торт зі смаком пломбіру без випічки за рецептом кулінарного блогера RayVika.

Торт "Пломбірний"

Складові:

Борошно — 250 г;

Цукор — 70 г;

Вершкове масло — 150 г.

Для крему:

Сметана (20%) — 500 г;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 150 г;

Ванільний цукор — 1 уп. (8 гр);

Крохмаль — 2 ст. л;

Вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати крем. У каструлю з товстим дном вбити два яйця, додати цукор, ванільний цукор та крохмаль. Кукурудзяний він чи картопляний — значення немає. Все перемішати до однорідності. Потім туди додати сметану, знову все добре перемішати. Поставити каструлю спочатку на сильний вогонь, секунд на 30, щоб нагрілося дно, а потім зменшити вогонь і варити, постійно помішуючи, 3-4 хвилини. За цей час маса загусне. Коли крем стане, як густа сметана, додати туди масло і знову все перемішати. Крем готовий. Коли він стане теплим, накрити каструлю з кремом харчовою плівкою, щоб він не обвітрився.

Далі потрібно приготувати коржі. Для цього в глибоку миску просіяти борошно, додати цукор і перемішати. На великій тертці натерти холодну вершкову олію в борошно з цукром. Далі все руками перемішати та зробити пісочну крихту.

Розділити отриману масу навпіл. Висипати її на сковорідку. Обсмажити на сковорідці до золотавого кольору. Те ж саме зробити з другою половиною крихти, а потім все змішати.

Далі формується торт. Для цього потрібна роз'ємна форма. Першим шаром викладається пісочна крихта. Її розрівняти, а зверху покласти крем, і знову шар крихти, на який нанести крем. Виходить 3-4 шари. Останній шар має бути покритий кремом. Верх можна посипати тертим шоколадом, горіхами, мигдальними пелюстками.

Надіслати торт в холодильник на ніч. Перед подачею дістати його з форми.

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