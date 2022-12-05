Торт "Пломбирный": фантастический десерт без печенья и выпечки

Главный секрет торта – в правильно приготовленном креме.

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Десертов много не бывает, а если у них – знакомый и любимый с детства вкус, то и подавно. Предлагаем приготовить торт со вкусом пломбира без выпечки по рецепту кулинарного блогера RayVika.

Торт "Пломбирный"

Ингредиенты:

Мука – 250 гр;

Сахар – 70 гр;

Сливочное масло – 150 гр.

Для крема:

Сметана (20%) – 500 гр;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 150 гр;

Ванильный сахар – 1 уп. (8 гр);

Крахмал – 2 ст. л;

Сливочное масло – 50 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить крем. В кастрюлю с толстым дном вбить два яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал. Кукурузный он или картофельный – значения не имеет. Все перемешать до однородности. Затем туда же добавить сметану, снова все хорошо перемешать. Поставить кастрюлю сначала на сильный огонь, секунд на 30, чтобы нагрелось дно, а затем уменьшить огонь и варить, постоянно помешивая, 3-4 минуты. За это время масса загустеет. Когда крем станет, как густая сметана, добавить туда масло и снова все перемешать. Крем готов. Когда он станет теплым, накрыть кастрюлю с кремом пищевой пленкой, чтобы он не обветрился.

Дальше нужно приготовить коржи. Для этого в глубокую миску просеять муку, добавить сахар и перемешать. На крупной терке натереть холодное сливочное масло в муку с сахаром. Дальше все руками перемешать и сделать песочную крошку.

Разделить полученную массу пополам. Высыпать ее на сковородку. Обжарить на сковородке до золотистого цвета. То же сделать со второй половиной крошки, а затем все смешать.

Далее формируется торт. Для этого необходима разъемная форма. Первым слоем выкладывается песочная крошка. Ее разровнять, а сверху положить крем, и снова – слой крошки, на который нанести крем. Получается 3-4 слоя. Последний слой должен быть покрыт кремом. Верх можно посыпать тертым шоколадом, орехами, миндальными лепестками.

Отправить торт в холодильник на ночь. Перед подачей достать его из формы.

Напомним, как приготовить без выпечки "Наполеон" и "Сметанник".