Простая закуска. Рецепт салата из печени трески
Этот салат идеален, чтобы подавать его порционно в тарталетках, или на поджаренных гренках.
Раньше, когда печень трески считалась деликатесом и была дефицитом, такой салат готовили немногие счастливчики. Но сейчас его может приготовить каждый.
Классический салат из печени трески готовится без заправки. Печень и так богата полезными жирами. Готовится салат проще простого — ингредиенты перетираются и смешиваются, так что получается вкусная намазка.
Салат из печени трески и яиц
Ингредиенты:
- Печень трески — 1 банка;
- Шесть яиц;
- Одна луковица;
- Петрушка, зеленый лук, соль.
Яйца отвариваем вкрутую и мелко нарезаем зеленый лук и петрушку. Разминаем яйца и печень трески вилкой, или же, если хотите более гладкую структуру – перебиваем в блендере. Перемешиваем с зеленью и подаем.
Но есть еще один вариант салата из печени трески, который немного усложняют сыром и майонезом. И он также идеален для праздничного стола и для порционной подачи. Так что если у вас в планах удивить гостей тарталетками – то этот салат станет отличным выбором. Вместо куриных яиц можно
Салат из печени трески с сыром
Ингредиенты:
- Печень трески — 1 банка;
- Два яйца;
- Небольшая луковица;
- Рисовый, или обычный уксус – 2 ч. л.;
- Твердый сыр – 70 гр;
- Майонез, соль, молотый черный перец.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Мелко нарежьте и положите в миску. Луковицу также нарежьте очень мелко, перемешайте с уксусом и оставьте минут на десять, чтобы лук замариновался и утратил горечь.
Твердый сыр натрите на крупной, или средней терке. Консервированную печень трески достаньте из банки и разомните вилкой. Добавьте сыр и печень к яйцам, отожмите лук от уксуса и добавьте к прочим ингредиентам. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу и подавайте.
А из еще одного ранее дефицитного продукта – шпрот, можно также приготовить вкусную намазку с сыром. Интересно, но это датское блюдо и его часто готовят на завтрак и ланч.