Простая закуска. Рецепт салата из печени трески

Этот салат идеален, чтобы подавать его порционно в тарталетках, или на поджаренных гренках.

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Раньше, когда печень трески считалась деликатесом и была дефицитом, такой салат готовили немногие счастливчики. Но сейчас его может приготовить каждый.

Классический салат из печени трески готовится без заправки. Печень и так богата полезными жирами. Готовится салат проще простого — ингредиенты перетираются и смешиваются, так что получается вкусная намазка.

Салат из печени трески и яиц

Ингредиенты:

Печень трески — 1 банка;

Шесть яиц;

Одна луковица;

Петрушка, зеленый лук, соль.

Яйца отвариваем вкрутую и мелко нарезаем зеленый лук и петрушку. Разминаем яйца и печень трески вилкой, или же, если хотите более гладкую структуру – перебиваем в блендере. Перемешиваем с зеленью и подаем.

Но есть еще один вариант салата из печени трески, который немного усложняют сыром и майонезом. И он также идеален для праздничного стола и для порционной подачи. Так что если у вас в планах удивить гостей тарталетками – то этот салат станет отличным выбором. Вместо куриных яиц можно

Салат из печени трески с сыром

Ингредиенты:

Печень трески — 1 банка;

Два яйца;

Небольшая луковица;

Рисовый, или обычный уксус – 2 ч. л.;

Твердый сыр – 70 гр;

Майонез, соль, молотый черный перец.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Мелко нарежьте и положите в миску. Луковицу также нарежьте очень мелко, перемешайте с уксусом и оставьте минут на десять, чтобы лук замариновался и утратил горечь.

Твердый сыр натрите на крупной, или средней терке. Консервированную печень трески достаньте из банки и разомните вилкой. Добавьте сыр и печень к яйцам, отожмите лук от уксуса и добавьте к прочим ингредиентам. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу и подавайте.

А из еще одного ранее дефицитного продукта – шпрот, можно также приготовить вкусную намазку с сыром. Интересно, но это датское блюдо и его часто готовят на завтрак и ланч.