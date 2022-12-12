Проста закуска. Рецепт салату з печінки тріски
Цей салат ідеальний, щоб подавати його порційно у тарталетках або на підсмажених грінках.
Раніше, коли печінка тріски вважалася делікатесом і була дефіцитом, такий салат готували небагато щасливчиків. Але зараз його може приготувати кожен.
Класичний салат із печінки тріски готується без заправки. Печінка і так багата на корисні жири. Готується салат неймовірно просто — інгредієнти перетираються і змішуються, тому виходить смачна намазка.
Салат з печінки тріски та яєць
Складові:
- Печінка тріски — 1 банка;
- Шість яєць;
- Одна цибулина;
- Петрушка, зелена цибуля, сіль.
Яйця відварюємо круто і дрібно нарізаємо зелену цибулю та петрушку. Розминаємо яйця та печінку тріски вилкою, або ж, якщо хочете гладкішу структуру – перебиваємо у блендері. Перемішуємо із зеленню та подаємо.
Але є ще один варіант салату з печінки тріски, який трохи ускладнюють сиром та майонезом. І він також ідеальний для святкового столу та для порційної подачі. Так що якщо у вас у планах здивувати гостей тарталетками – цей салат стане відмінним вибором.
Салат з печінки тріски з сиром
Складові:
- Печінка тріски — 1 банка;
- Два яйця;
- Невелика цибулина;
- Рисовий або звичайний оцет — 2 ч. л.;
- Твердий сир – 70 г;
- Майонез, сіль, мелений чорний перець.
Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Дрібно наріжте і покладіть у миску. Цибулину також наріжте дуже дрібно, перемішайте з оцтом і залиште хвилин на десять, щоб цибуля замаринувалась і втратила гіркоту.
Твердий сир натріть на великій або середній тертці. Консервовану печінку тріски дістаньте з банки та розімніть вилкою. Додайте сир та печінку до яєць, відіжміть цибулю від оцту та додайте до інших інгредієнтів. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть до смаку і подавайте.
А ще з одного раніше дефіцитного продукту – шпрот — можна також приготувати смачну намазку із сиром. Цікаво, але ця данська страва і її часто готують на сніданок та ланч.