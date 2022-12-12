Проста закуска. Рецепт салату з печінки тріски

Цей салат ідеальний, щоб подавати його порційно у тарталетках або на підсмажених грінках.

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Раніше, коли печінка тріски вважалася делікатесом і була дефіцитом, такий салат готували небагато щасливчиків. Але зараз його може приготувати кожен.

Класичний салат із печінки тріски готується без заправки. Печінка і так багата на корисні жири. Готується салат неймовірно просто — інгредієнти перетираються і змішуються, тому виходить смачна намазка.

Салат з печінки тріски та яєць

Складові:

Печінка тріски — 1 банка;

Шість яєць;

Одна цибулина;

Петрушка, зелена цибуля, сіль.

Яйця відварюємо круто і дрібно нарізаємо зелену цибулю та петрушку. Розминаємо яйця та печінку тріски вилкою, або ж, якщо хочете гладкішу структуру – перебиваємо у блендері. Перемішуємо із зеленню та подаємо.

Але є ще один варіант салату з печінки тріски, який трохи ускладнюють сиром та майонезом. І він також ідеальний для святкового столу та для порційної подачі. Так що якщо у вас у планах здивувати гостей тарталетками – цей салат стане відмінним вибором.

Салат з печінки тріски з сиром

Складові:

Печінка тріски — 1 банка;

Два яйця;

Невелика цибулина;

Рисовий або звичайний оцет — 2 ч. л.;

Твердий сир – 70 г;

Майонез, сіль, мелений чорний перець.

Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Дрібно наріжте і покладіть у миску. Цибулину також наріжте дуже дрібно, перемішайте з оцтом і залиште хвилин на десять, щоб цибуля замаринувалась і втратила гіркоту.

Твердий сир натріть на великій або середній тертці. Консервовану печінку тріски дістаньте з банки та розімніть вилкою. Додайте сир та печінку до яєць, відіжміть цибулю від оцту та додайте до інших інгредієнтів. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть до смаку і подавайте.

А ще з одного раніше дефіцитного продукту – шпрот — можна також приготувати смачну намазку із сиром. Цікаво, але ця данська страва і її часто готують на сніданок та ланч.