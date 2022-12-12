Украшение праздничного стола. Рецепт пирожных без выпечки "Рождественские свечи"

Скоро новогодние праздники, а значит, пора подбирать меню

Related video

Пирожные "Рождественские свечи" готовятся без выпечки. Единственная сложность – это найти все ингредиенты для украшения и приготовить заварной крем. Но результат станет настоящим украшением праздничного стола. Рецепт опубликовала блогер, которая пишет под ником teshchiny_recepty

Пирожные "Рождественские свечи"

Ингредиенты:

Сливочное масло — 20 гр;

Печенье — 100 гр;

Сгущенное молоко — 100 гр;

Сухой завтрак "Шоколадные ракушки" — 150гр;

Какао-порошок — 1 ст. л.;

Для "свечи":

Одно яйцо;

Ванильный сахар — 30 гр;

Мука — 1 ст. л.;

Молоко — 2 ст. л.;

Молоко (для кипячения) – 150 мл;

Лимонный сок – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 10 гр;

Курага (для огонька свечи), щепотка соли.

Яйцо разбиваем в миску и перемешиваем с сахаром. Добавляем щепотку соли и ванилин. Добавляем муку и перемешиваем. Лучше это делать силиконовой лопаткой. Добавляем две столовые ложки холодного молока и снова перемешиваем.

Нагреваем на плите 150 мл молока и выливаем туда яичную массу, хорошо перемешиваем венчиком, пока масса не загустеет. Снимаем с огня и добавляем 10 грамм сливочного масла и чайную ложку лимонного сока. Перемешиваем венчиком, накрываем и оставляем остывать.

Измельчаем печенье в блендере в крошку. В сгущенное молоко добавляем какао-порошок и сливочное масло, перемешиваем лопаткой, постепенно добавляем крошку печенья. Массу отправляем в холодильник минут на десять, чтобы застыла. А потом, используя стакан, обмотанный пищевой пленкой, формируем из "теста" чашечку. Ее украшаем шоколадными ракушками, придавая вид еловой шишки.

Наполняем "подсвечники" кремом и втыкаем кусочек кураги, имитируя огонек свечи. Пирожные на новогодний стол готовы.

Также вы можете приготовить нарядный оригинальный торт "Пенек с шишками".