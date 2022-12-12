Прикраса святкового столу. Рецепт тістечок без випічки "Різдвяні свічки"
Скоро новорічні свята, а значить, час підбирати меню.
Тістечка "Різдвяні свічки" готуються без випічки. Єдина складність – це знайти всі інгредієнти для прикраси та приготувати заварний крем. Але результат стане справжньою прикрасою святкового столу. Рецепт опублікувала блогерка, яка пише під ніком teshchiny_recepty.
Тістечка "Різдвяні свічки"
Інгредієнти:
- вершкове масло — 20 г;
- печиво — 100 г;
- згущене молоко — 100 г;
- сухий сніданок "Шоколадні черепашки" — 150 г;
- какао-порошок — 1 ст. л.
Для "свічки":
- одне яйце;
- ванільний цукор — 30 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.;
- молоко (для кип'ятіння) — 150 мл;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 10 г;
- курага (для вогника свічки);
- дрібка солі.
Яйце розбиваємо в миску та перемішуємо з цукром. Додаємо дрібку солі та ванілін. Додаємо борошно та перемішуємо. Краще це робити силіконовою лопаткою. Додаємо дві столові ложки холодного молока та знову перемішуємо.
Нагріваємо на плиті 150 мл молока і виливаємо туди яєчну масу, добре перемішуємо вінчиком, поки маса не загусне. Знімаємо з вогню та додаємо 10 грам вершкового масла та чайну ложку лимонного соку. Перемішуємо вінчиком, накриваємо і залишаємо остигати.
Подрібнюємо печиво в блендері в крихту. У згущене молоко додаємо какао-порошок та вершкове масло, перемішуємо лопаткою, поступово додаємо крихту печива. Масу відправляємо в холодильник на десять хвилин, щоб застигла. А потім, використовуючи склянку, обмотану харчовою плівкою, формуємо з "тіста" чашечку. Її прикрашаємо шоколадними черепашками, надаючи вигляду ялинової шишки.
Наповнюємо "свічники" кремом і встромляємо шматочок кураги, імітуючи вогник свічки. Тістечка на новорічний стіл готові.
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