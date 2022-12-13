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Еда

Украшение новогоднего стола: салат с авокадо, креветками и мандаринами

салат
Фото: Скриншот

Легкий и яркий салат придется по вкусу всем.

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Новый год все ближе, и многие задумываются о том, что приготовить на праздничный стол, чтобы удивить и порадовать гостей и домочадцев. Предлагаем вам приготовить оригинальный экзотический салат по рецепту из блога "Ваш кулинар", который удивит сочетанием вкусов и порадует яркими красками.

Салат с авокадо, креветками и мандаринами

Ингредиенты:

Листья салата (корн, руккола, айсберг – по желанию;

  • Мандарины;
  • Авокадо;
  • Красный лук или лук шалот;
  • Креветки (обжарить их с чесноком для вкуса)
  • Пармезан.

Для заправки:

  • Оливковое масло – 2 ст. л;
  • Сок половины лимона;
  • Мед – 1 ст. л;
  • Горчица – 1/2 ст. л;
  • Щепотка соли.

Способ приготовления:

Мандарины очистить от кожуры, порезать на кольца. Лук порезать кольцами, а если крупный – полукольцами. Авокадо очистить и порезать дольками.

Креветки обжарить с чесноком на сковородке.

Зелень выложить по краям блюда, положить на нее мандарины, креветки и авокадо, а также лук, полить заправкой. Чтобы приготовить последнюю, нужно смешать оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу, добавив чуточку соли. Полить салат, а сверху натереть пармезан.

Салат получается очень необычным и легким, что несомненно оценят все, кто его попробует.

Напомним, как приготовить салат "Курица под кайфом".