Украшение новогоднего стола: салат с авокадо, креветками и мандаринами
Легкий и яркий салат придется по вкусу всем.
Новый год все ближе, и многие задумываются о том, что приготовить на праздничный стол, чтобы удивить и порадовать гостей и домочадцев. Предлагаем вам приготовить оригинальный экзотический салат по рецепту из блога "Ваш кулинар", который удивит сочетанием вкусов и порадует яркими красками.
Салат с авокадо, креветками и мандаринами
Ингредиенты:
Листья салата (корн, руккола, айсберг – по желанию;
- Мандарины;
- Авокадо;
- Красный лук или лук шалот;
- Креветки (обжарить их с чесноком для вкуса)
- Пармезан.
Для заправки:
- Оливковое масло – 2 ст. л;
- Сок половины лимона;
- Мед – 1 ст. л;
- Горчица – 1/2 ст. л;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Мандарины очистить от кожуры, порезать на кольца. Лук порезать кольцами, а если крупный – полукольцами. Авокадо очистить и порезать дольками.
Креветки обжарить с чесноком на сковородке.
Зелень выложить по краям блюда, положить на нее мандарины, креветки и авокадо, а также лук, полить заправкой. Чтобы приготовить последнюю, нужно смешать оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу, добавив чуточку соли. Полить салат, а сверху натереть пармезан.
Салат получается очень необычным и легким, что несомненно оценят все, кто его попробует.