Прикраса новорічного столу: салат із авокадо, креветками та мандаринами

Легкий і яскравий салат смакуватиме всім.

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Новий рік усе ближче, і багато хто замислюється про те, що приготувати на святковий стіл, щоб здивувати й порадувати гостей і домочадців. Пропонуємо вам приготувати оригінальний екзотичний салат за рецептом із блогу "Ваш кулінар", який здивує поєднанням смаків і порадує яскравими кольорами.

Салат із авокадо, креветками та мандаринами

Складові:

Листя салату (корн, рукола, айсберг — за бажанням);

Мандарини;

Авокадо;

Червона цибуля або цибуля шалот;

Креветки (обсмажити їх із часником для смаку)

Пармезан.

Для заправки:

Оливкова олія — 2 ст. л.;

Сік половини лимона;

Мед — 1 ст. л.;

Гірчиця — 1/2 ст.л.;

Дрібка солі.

Спосіб приготування:

Мандарини очистити від шкірки, нарізати на кільця. Цибулю нарізати кільцями, а якщо велика — півкільцями. Авокадо очистити й нарізати шматочками.

Креветки обсмажити з часником на сковорідці.

Зелень викласти по краях страви, покласти на неї мандарини, креветки й авокадо, а також цибулю, полити заправкою. Щоб приготувати останню, потрібно змішати оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю, додавши трішки солі. Полити салат, а зверху натерти пармезан.

Салат виходить дуже незвичайним і легким, що, безперечно, оцінять усі, хто його спробує.

Нагадаємо, як приготувати салат "Курятина під кайфом".