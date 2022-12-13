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Їжа

Прикраса новорічного столу: салат із авокадо, креветками та мандаринами

салат
Фото: Скриншот

Легкий і яскравий салат смакуватиме всім.

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Новий рік усе ближче, і багато хто замислюється про те, що приготувати на святковий стіл, щоб здивувати й порадувати гостей і домочадців. Пропонуємо вам приготувати оригінальний екзотичний салат за рецептом із блогу "Ваш кулінар", який здивує поєднанням смаків і порадує яскравими кольорами.

Салат із авокадо, креветками та мандаринами

Складові:

  • Листя салату (корн, рукола, айсберг — за бажанням);
  • Мандарини;
  • Авокадо;
  • Червона цибуля або цибуля шалот;
  • Креветки (обсмажити їх із часником для смаку)
  • Пармезан.

Для заправки:

  • Оливкова олія — 2 ст. л.;
  • Сік половини лимона;
  • Мед — 1 ст. л.;
  • Гірчиця — 1/2 ст.л.;
  • Дрібка солі.

Спосіб приготування:

Мандарини очистити від шкірки, нарізати на кільця. Цибулю нарізати кільцями, а якщо велика — півкільцями. Авокадо очистити й нарізати шматочками.

Креветки обсмажити з часником на сковорідці.

Зелень викласти по краях страви, покласти на неї мандарини, креветки й авокадо, а також цибулю, полити заправкою. Щоб приготувати останню, потрібно змішати оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю, додавши трішки солі. Полити салат, а зверху натерти пармезан.

Салат виходить дуже незвичайним і легким, що, безперечно, оцінять усі, хто його спробує.

Нагадаємо, як приготувати салат "Курятина під кайфом".