Прикраса новорічного столу: салат із авокадо, креветками та мандаринами
Легкий і яскравий салат смакуватиме всім.
Новий рік усе ближче, і багато хто замислюється про те, що приготувати на святковий стіл, щоб здивувати й порадувати гостей і домочадців. Пропонуємо вам приготувати оригінальний екзотичний салат за рецептом із блогу "Ваш кулінар", який здивує поєднанням смаків і порадує яскравими кольорами.
Салат із авокадо, креветками та мандаринами
Складові:
- Листя салату (корн, рукола, айсберг — за бажанням);
- Мандарини;
- Авокадо;
- Червона цибуля або цибуля шалот;
- Креветки (обсмажити їх із часником для смаку)
- Пармезан.
Для заправки:
- Оливкова олія — 2 ст. л.;
- Сік половини лимона;
- Мед — 1 ст. л.;
- Гірчиця — 1/2 ст.л.;
- Дрібка солі.
Спосіб приготування:
Мандарини очистити від шкірки, нарізати на кільця. Цибулю нарізати кільцями, а якщо велика — півкільцями. Авокадо очистити й нарізати шматочками.
Креветки обсмажити з часником на сковорідці.
Зелень викласти по краях страви, покласти на неї мандарини, креветки й авокадо, а також цибулю, полити заправкою. Щоб приготувати останню, потрібно змішати оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю, додавши трішки солі. Полити салат, а зверху натерти пармезан.
Салат виходить дуже незвичайним і легким, що, безперечно, оцінять усі, хто його спробує.
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